Американська політикиня замінила Джо Байдена, який вирішив зняти свою кандидатуру з цьогорічних президентських перегонів. Про відповідне рішення він повідомив у неділю, 21 липня.
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Що відомо про капітал Камали Гарріс
Статки Гарріс оцінюють у 8 мільйонів доларів, за даними Forbes. З 2020 року, коли вона балотувалася на посаду віцепрезидента США, її капітал становив 6 мільйонів доларів.
Більшість капіталу політикині пов'язують з багатомільйонним будинком у Каліфорнії, який її чоловік Даг Емхофф купив у 2012 році. Повідомляють, що вартість об'єкта нерухомості зросла з приблизно 1 мільйона доларів у 2021 році до орієнтовно 4,4 мільйона доларів у 2024 році.
Крім того, відомо, що її зарплата на посаді віцепрезидента США становить 218 доларів на рік. Камала Гарріс також у 2004 році обійняла посаду окружного прокурора Сан-Франциско, на якій заробляла 140 тисяч доларів на рік. У 2010 році її заробітна плата становила понад 200 тисяч доларів на рік.
У 2010 році Гарріс обрали на посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, де вона отримувала 159 тисяч доларів на рік. Коли вона приєдналася до Сенату США у 2017 році, то почала заробляти 174 тисяч доларів на рік.
Також Камала Гарріс заробила понад 500 тисяч доларів у вигляді авансів за книги, які вона опублікувала до вступу на посаду.