Чинний президент США Джо Байден повідомив про своє рішення не балотуватися на другий термін у неділю, 21 липня. Від того моменту на передвиборчу кампанію на чолі з Камалою Гарріс демократи виділили понад 100 мільйонів доларів.

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Камала Гарріс принесла демократам десятки мільйонів доларів

Додають, що всього за 24 години на передвиборчу кампанію уже Камали Гарріс зібрали понад 81 мільйон доларів. Згідно з даними платформи ActBlue, за цей період більше як 888 тисяч осіб пожертвували на кампанію до 200 доларів кожен.

Важливо! Лише за кілька годин після публікації офіційної заяви Джо Байдена про вихід з президентських перегонів зафіксували рекорду кількість фінансових пожертв на кампанію. Йдеться про 55 мільйонів доларів.

Великі донори, які припинили свою фінансову підтримку Демократичної партії, оскільки їхні побоювання щодо віку Джо Байдена зростали, наразі заявляють про наміри з відновлення цієї співпраці.

Крім того, The New York Times повідомляє, що сплеск пожертв, який зафіксували за 24 години після виходу Байдена з президентських перегонів, став найбільшим в історії онлайн-фінансування Демократичної партії США з 2020 року.