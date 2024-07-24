Американский политик заменила Джо Байдена, который решил снять свою кандидатуру с нынешней президентской гонки в этом году. О соответствующем решении он сообщил в воскресенье, 21 июля.
Обратите внимание Дональд Трамп сознательно стремится обвалить доллар США: как он это объясняет
Что известно о капитале Камалы Харрис
Состояние Харрис оценивают в 8 миллионов долларов, по данным Forbes. С 2020 года, когда она баллотировалась на должность вице-президента США, ее капитал составлял 6 миллионов долларов.
Большинство капитала политика связывают с многомиллионным домом в Калифорнии, который ее муж Дуг Эмхофф купил в 2012 году. Сообщают, что стоимость объекта недвижимости выросла с примерно 1 миллиона долларов в 2021 году до ориентировочно 4,4 миллиона долларов в 2024 году.
Кроме того, известно, что ее зарплата на посту вице-президента США составляет 218 долларов в год. Камала Харрис также в 2004 году заняла должность окружного прокурора Сан-Франциско, на которой зарабатывала 140 тысяч долларов в год. В 2010 году ее заработная плата составляла более 200 тысяч долларов в год.
В 2010 году Харрис избрали на должность генерального прокурора штата Калифорния, где она получала 159 тысяч долларов в год. Когда она присоединилась к Сенату США в 2017 году, то начала зарабатывать 174 тысяч долларов в год.
Также Камала Харрис заработала более 500 тысяч долларов в виде авансов за книги, которые она опубликовала до вступления в должность.