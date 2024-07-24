Американский политик заменила Джо Байдена, который решил снять свою кандидатуру с нынешней президентской гонки в этом году. О соответствующем решении он сообщил в воскресенье, 21 июля.

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Что известно о капитале Камалы Харрис

Состояние Харрис оценивают в 8 миллионов долларов, по данным Forbes. С 2020 года, когда она баллотировалась на должность вице-президента США, ее капитал составлял 6 миллионов долларов.

Большинство капитала политика связывают с многомиллионным домом в Калифорнии, который ее муж Дуг Эмхофф купил в 2012 году. Сообщают, что стоимость объекта недвижимости выросла с примерно 1 миллиона долларов в 2021 году до ориентировочно 4,4 миллиона долларов в 2024 году.

К теме! Камала Харрис сумела мобилизовать избирателей, которые поддерживают Демократическую партию США. За первые 24 часа после ухода Джо Байдена на ее предвыборную кампанию пожертвовали более 100 миллионов долларов.

Кроме того, известно, что ее зарплата на посту вице-президента США составляет 218 долларов в год. Камала Харрис также в 2004 году заняла должность окружного прокурора Сан-Франциско, на которой зарабатывала 140 тысяч долларов в год. В 2010 году ее заработная плата составляла более 200 тысяч долларов в год.

В 2010 году Харрис избрали на должность генерального прокурора штата Калифорния, где она получала 159 тысяч долларов в год. Когда она присоединилась к Сенату США в 2017 году, то начала зарабатывать 174 тысяч долларов в год.

Также Камала Харрис заработала более 500 тысяч долларов в виде авансов за книги, которые она опубликовала до вступления в должность.