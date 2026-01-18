Чи бувають 200 доларів США: пояснення від офіційних установ

Найбільшим номіналом банкноти, яку на сьогодні випускають в США, є 100 доларів, натомість номінал у 200 доларів ніколи не існував. Єдині роки, коли американські банкноти могли випускатися навіть номіналом в 10 000 доларів, були ще до 1969 року.

Чи випускали в США 200 доларів?

Рада Федеральної резервної системи випускає 7 номіналів банкнот – від 1 долара, що є найменшим номіналом, до 100 доларів, що є найбільшим, передає 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program (USCEP).

Таким чином це підтверджує те, що в США ніколи не друкували та не вводили в обіг справжню банкноту номіналом у 200 доларів. А будь-які такі банкноти є або сувеніром, або ж фейковим платіжним засобом.

Наразі банкноти лише номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів перебувають в обігу. І політика американського уряду полягає в тому, що всі їхні дизайни залишатися платіжними засобами попри рік випуску. Єдиний виняток – номінали, що були випущені до 1914 року.

Тобто долари як 2006 року випуску, так і 1996 року є законними платіжними засобами. А тому їхній обмін в банках чи обмінниках – якщо вони не є суттєво зношеними, порваними, забрудненими чи фальшивими – повинен відбуватися без труднощів.

Якою була найбільша банкнота, яку коли-небудь випускала ФРС?

Цікаво, що попри те, що 200 доларів в США ніколи не друкували, такі банкноти, як-от 10 000 доларів все ж були колись випущені Федеральною резервною системою в публічний обіг, йдеться на офіційному сайті ФРС.

Вони з'явилися перед серединою 20 століття й існували до 1969 року, аж поки 14 липня ФРС та Мінфін США не оголосили про те, що банкноти в 1 000, 5 000 та 10 000 доларів будуть припинені через невикористання.

За даними The Bureau of Engraving and Printing, найбільший номінал, який був надрукований в США, становив 100 000 доларів. Втім банкнота так і не була введе в обіг, а використовували її лише для проведення внутрішніх операцій між різними банками.

Цікаво! Офіційно ці банкноти були припинені для випуску в 1969 році, але востаннє вони були надруковані ще в 1945 році.

