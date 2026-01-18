Бывают ли 200 долларов США: объяснение от официальных учреждений

Самым большим номиналом банкноты, которую сегодня выпускают в США, является 100 долларов, зато номинал в 200 долларов никогда не существовал. Единственные годы, когда американские банкноты могли выпускаться даже номиналом в 10 000 долларов, были еще до 1969 года.

Выпускали ли в США 200 долларов?

Совет Федеральной резервной системы выпускает 7 номиналов банкнот – от 1 доллара, что является наименьшим номиналом, до 100 долларов, что является крупнейшим, передает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program (USCEP).

Таким образом это подтверждает то, что в США никогда не печатали и не вводили в обращение настоящую банкноту номиналом в 200 долларов. А любые такие банкноты являются или сувениром, или фейковым платежным средством.

Сейчас банкноты только номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов находятся в обращении. И политика американского правительства заключается в том, что все их дизайны оставаться платежными средствами несмотря на год выпуска. Единственное исключение – номиналы, что были выпущены до 1914 года.

То есть доллары как 2006 года выпуска, так и 1996 года являются законными платежными средствами. Поэтому их обмен в банках или обменниках – если они не являются существенно изношенными, порванными, загрязненными или фальшивыми – должен происходить без труда.

Какой была самая большая банкнота, которую когда-либо выпускала ФРС?

Интересно, что несмотря на то, что 200 долларов в США никогда не печатали, такие банкноты, например 10 000 долларов все же были когда-то выпущены Федеральной резервной системой в публичное обращение, говорится на официальном сайте ФРС.

Они появились перед серединой 20 века и существовали до 1969 года, пока 14 июля ФРС и Минфин США не объявили о том, что банкноты в 1 000, 5 000 и 10 000 долларов будут прекращены из-за неиспользования.

По данным The Bureau of Engraving and Printing, самый большой номинал, который был напечатан в США, составлял 100 000 долларов. Впрочем банкнота так и не была введет в обращение, а использовали ее только для проведения внутренних операций между различными банками.

Интересно! Официально эти банкноты были прекращены для выпуска в 1969 году, но в последний раз они были напечатаны еще в 1945 году.

