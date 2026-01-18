Чи випускали в США 200 доларів?
Рада Федеральної резервної системи випускає 7 номіналів банкнот – від 1 долара, що є найменшим номіналом, до 100 доларів, що є найбільшим, передає 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program (USCEP).
Читайте також Скільки дають за старий долар: вартість купюр 2006 року
Таким чином це підтверджує те, що в США ніколи не друкували та не вводили в обіг справжню банкноту номіналом у 200 доларів. А будь-які такі банкноти є або сувеніром, або ж фейковим платіжним засобом.
Наразі банкноти лише номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів перебувають в обігу. І політика американського уряду полягає в тому, що всі їхні дизайни залишатися платіжними засобами попри рік випуску. Єдиний виняток – номінали, що були випущені до 1914 року.
Тобто долари як 2006 року випуску, так і 1996 року є законними платіжними засобами. А тому їхній обмін в банках чи обмінниках – якщо вони не є суттєво зношеними, порваними, забрудненими чи фальшивими – повинен відбуватися без труднощів.
Якою була найбільша банкнота, яку коли-небудь випускала ФРС?
Цікаво, що попри те, що 200 доларів в США ніколи не друкували, такі банкноти, як-от 10 000 доларів все ж були колись випущені Федеральною резервною системою в публічний обіг, йдеться на офіційному сайті ФРС.
Вони з'явилися перед серединою 20 століття й існували до 1969 року, аж поки 14 липня ФРС та Мінфін США не оголосили про те, що банкноти в 1 000, 5 000 та 10 000 доларів будуть припинені через невикористання.
За даними The Bureau of Engraving and Printing, найбільший номінал, який був надрукований в США, становив 100 000 доларів. Втім банкнота так і не була введе в обіг, а використовували її лише для проведення внутрішніх операцій між різними банками.
Цікаво! Офіційно ці банкноти були припинені для випуску в 1969 році, але востаннє вони були надруковані ще в 1945 році.
Яка різниця між доларом США та канадським доларом?
Американський та канадський долари мають однакову назву, але вони відрізняються виготовленням та дизайном. Купюри США друкують на спеціальному папері з водяними знаками й захисними нитками, а канадські – з полімеру з прозорими вікнами та рельєфними елементами.
Крім того, валюти різняться ще й за курсом: долар США коштує більше одного канадського долара. Наприклад, станом на початок 2026 року один долар США приблизно дорівнює 1,41 канадського долара, тоді як один канадський долар еквівалентний приблизно 0,66 долара США.
Банкноти Канади ще й мають рухливі візерунки та приховані номери. Такі елементи дизайну роблять купюри більш захищеними від підробок та візуально відмінними від традиційних американських доларових банкнот.