Выпускали ли в США 200 долларов?
Совет Федеральной резервной системы выпускает 7 номиналов банкнот – от 1 доллара, что является наименьшим номиналом, до 100 долларов, что является крупнейшим, передает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program (USCEP).
Таким образом это подтверждает то, что в США никогда не печатали и не вводили в обращение настоящую банкноту номиналом в 200 долларов. А любые такие банкноты являются или сувениром, или фейковым платежным средством.
Сейчас банкноты только номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов находятся в обращении. И политика американского правительства заключается в том, что все их дизайны оставаться платежными средствами несмотря на год выпуска. Единственное исключение – номиналы, что были выпущены до 1914 года.
То есть доллары как 2006 года выпуска, так и 1996 года являются законными платежными средствами. Поэтому их обмен в банках или обменниках – если они не являются существенно изношенными, порванными, загрязненными или фальшивыми – должен происходить без труда.
Какой была самая большая банкнота, которую когда-либо выпускала ФРС?
Интересно, что несмотря на то, что 200 долларов в США никогда не печатали, такие банкноты, например 10 000 долларов все же были когда-то выпущены Федеральной резервной системой в публичное обращение, говорится на официальном сайте ФРС.
Они появились перед серединой 20 века и существовали до 1969 года, пока 14 июля ФРС и Минфин США не объявили о том, что банкноты в 1 000, 5 000 и 10 000 долларов будут прекращены из-за неиспользования.
По данным The Bureau of Engraving and Printing, самый большой номинал, который был напечатан в США, составлял 100 000 долларов. Впрочем банкнота так и не была введет в обращение, а использовали ее только для проведения внутренних операций между различными банками.
Интересно! Официально эти банкноты были прекращены для выпуска в 1969 году, но в последний раз они были напечатаны еще в 1945 году.
Какая разница между долларом США и канадским долларом?
Американский и канадский доллары имеют одинаковое название, но они отличаются изготовлением и дизайном. Купюры США печатают на специальной бумаге с водяными знаками и защитными нитями, а канадские – из полимера с прозрачными окнами и рельефными элементами.
Кроме того, валюты различаются еще и по курсу: доллар США стоит больше одного канадского доллара. Например, по состоянию на начало 2026 года один доллар США примерно равен 1,41 канадского доллара, тогда как один канадский доллар эквивалентен примерно 0,66 доллара США.
Банкноты Канады еще и имеют подвижные узоры и скрытые номера. Такие элементы дизайна делают купюры более защищенными от подделок и визуально отличными от традиционных американских долларовых банкнот.