Що пропонує Ірак покупцям?

За інформацією державного нафтового трейдера SOMO, Ірак пропонує знижки до офіційних цін у розмірі до 33,40 долара за барель на свою флагманську нафту Basrah Medium, пише Bloomberg.

Дивіться також Саме ця країна є основним постачальником нафти через перекриття Ормузької протоки

Такі знижки розповсюджуватимуться на сировину, яку завантажують цього місяця. Але цінові рівні відрізнятимуться залежно від періоду постачання протягом травня:

Для Basrah Medium із завантаженням 1 – 10 травня знижка становитиме 33,40 долара за барель.

за барель. Для сировини впродовж решти місяця буде вже менше – 26 доларів.

Водночас нафту Basrah Heavy пропонують із дисконтом 30 доларів нижче офіційної ціни.

Якщо покупець погодиться на травневі умови SOMO, то положення про форс-мажор не застосовуватиметься, оскільки пропозицію зроблено в межах уже відомих усім сторонам виняткових обставин,

– йдеться у документі іракського трейдера.

Окремо минулого тижня SOMO також виставила на спотовий тендер, тобто швидкий аукціон, нафту марки Qaiyarah.

Чому купувати нафту в Іраку небезпечно?

Однак у цій спокусливій пропозицій Ірану є небезпечна умова. Адже ці обсяги нафти потрібно завантажувати в портах глибоко в Перській затоці.

Тобто трейдерам доведеться ризикувати танкерами і екіпажами, щоб дістатися до дешевої нафти. Адже через війну США проти Ірану Ормузька протока фактично стала непрохідною з кінця лютого.

До того ж ситуація в регіоні знову загострилася, а крихке перемир’я між Вашингтоном та Тегераном похитнулося. Обидві країни завдали нових ударів у районі Перської затоки, змагаючись за контроль над Ормузом, пише Reuters.

У понеділок, 4 травня, США розпочали нову операцію, спрямовану на відновлення судноплавства через протоку. Згодом компанія Maersk повідомила, що автомобілевоз під прапором США зміг пройти через Ормуз у супроводі американських військових.

Це демонструє, що обмежений безпечний прохід за нинішніх умов можливий і частково знижує побоювання щодо найгіршого сценарію перебоїв із постачанням. Однак це все ще радше поодинокий випадок, а не повноцінне відкриття маршруту,

– наголосив аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

У відповідь Іран атакував цілі в Перській затоці. За повідомленнями, кілька комерційних суден зазнали ударів. Окрім того, після іранської атаки спалахнула пожежа в одному з головних нафтових портів Об’єднаних Арабських Еміратів.

Тому, звісно, знижки Іраку на нафту виглядають спокусливо для трейдерів, але поки невідомо, чи згодився хтось ризикувати потрапити під обстріл в Ормузі.

Чи довго нафта залишатиметься дорогою?

Водночас експерт з енергетики Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу пояснив, що у разі затяжної війни на Близькому Сході ціни на нафту можуть продовжити зростати. Однак він скептично ставиться до такої можливості.

Причина цього скепсису полягає в тому, що я не думаю, що війна в Ірані далі триватиме в такому вигляді, як зараз. Коли ситуація стабілізується й постачання нафти відновиться, показники на біржі швидко знизяться,

– вважає Корлльчук.

Важливо! У вівторок, 5 травня, ціни на нафту у світі дещо знизилися, але все одно сягають понад 100 доларів за барель. Ф’ючерси на Brent подешевшали на 93 центи, або 0,8% – до 113,51 долара за барель. Тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 2,16 долара, або 2%, опустившись до 104,26 долара за барель.

Чому Ірак розпродує нафту дешево?

Ірак одним із перших у регіоні почав скорочувати видобуток нафти ще на початковому етапі війни в Ірані. Причиною стало швидке переповнення резервних сховищ після фактичної зупинки експорту з Перської затоки.

За даними відстеження суден Bloomberg, у квітні в південному порту Басра завантажили лише два танкери, тоді як у березні їх було 12. Це різке падіння пояснюється тим, що порожні судна не можуть зайти в Перську затоку через Ормузьку протоку. У звичайних умовах цей порт обробляє до 80 танкерів щомісяця.

Попри проблеми з морськими поставками, країна продовжує експортувати нафту трубопроводом до Туреччини. Втім, такі обсяги значно нижчі, ніж традиційні морські перевезення через затоку.