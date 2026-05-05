Що пропонує Ірак покупцям?
За інформацією державного нафтового трейдера SOMO, Ірак пропонує знижки до офіційних цін у розмірі до 33,40 долара за барель на свою флагманську нафту Basrah Medium, пише Bloomberg.
Такі знижки розповсюджуватимуться на сировину, яку завантажують цього місяця. Але цінові рівні відрізнятимуться залежно від періоду постачання протягом травня:
- Для Basrah Medium із завантаженням 1 – 10 травня знижка становитиме 33,40 долара за барель.
- Для сировини впродовж решти місяця буде вже менше – 26 доларів.
Водночас нафту Basrah Heavy пропонують із дисконтом 30 доларів нижче офіційної ціни.
Якщо покупець погодиться на травневі умови SOMO, то положення про форс-мажор не застосовуватиметься, оскільки пропозицію зроблено в межах уже відомих усім сторонам виняткових обставин,
– йдеться у документі іракського трейдера.
Окремо минулого тижня SOMO також виставила на спотовий тендер, тобто швидкий аукціон, нафту марки Qaiyarah.
Чому купувати нафту в Іраку небезпечно?
Однак у цій спокусливій пропозицій Ірану є небезпечна умова. Адже ці обсяги нафти потрібно завантажувати в портах глибоко в Перській затоці.
Тобто трейдерам доведеться ризикувати танкерами і екіпажами, щоб дістатися до дешевої нафти. Адже через війну США проти Ірану Ормузька протока фактично стала непрохідною з кінця лютого.
До того ж ситуація в регіоні знову загострилася, а крихке перемир’я між Вашингтоном та Тегераном похитнулося. Обидві країни завдали нових ударів у районі Перської затоки, змагаючись за контроль над Ормузом, пише Reuters.
У понеділок, 4 травня, США розпочали нову операцію, спрямовану на відновлення судноплавства через протоку. Згодом компанія Maersk повідомила, що автомобілевоз під прапором США зміг пройти через Ормуз у супроводі американських військових.
Це демонструє, що обмежений безпечний прохід за нинішніх умов можливий і частково знижує побоювання щодо найгіршого сценарію перебоїв із постачанням. Однак це все ще радше поодинокий випадок, а не повноцінне відкриття маршруту,
– наголосив аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
У відповідь Іран атакував цілі в Перській затоці. За повідомленнями, кілька комерційних суден зазнали ударів. Окрім того, після іранської атаки спалахнула пожежа в одному з головних нафтових портів Об’єднаних Арабських Еміратів.
Тому, звісно, знижки Іраку на нафту виглядають спокусливо для трейдерів, але поки невідомо, чи згодився хтось ризикувати потрапити під обстріл в Ормузі.
Чи довго нафта залишатиметься дорогою?
Водночас експерт з енергетики Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу пояснив, що у разі затяжної війни на Близькому Сході ціни на нафту можуть продовжити зростати. Однак він скептично ставиться до такої можливості.
Причина цього скепсису полягає в тому, що я не думаю, що війна в Ірані далі триватиме в такому вигляді, як зараз. Коли ситуація стабілізується й постачання нафти відновиться, показники на біржі швидко знизяться,
– вважає Корлльчук.
Важливо! У вівторок, 5 травня, ціни на нафту у світі дещо знизилися, але все одно сягають понад 100 доларів за барель. Ф’ючерси на Brent подешевшали на 93 центи, або 0,8% – до 113,51 долара за барель. Тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 2,16 долара, або 2%, опустившись до 104,26 долара за барель.
Чому Ірак розпродує нафту дешево?
Ірак одним із перших у регіоні почав скорочувати видобуток нафти ще на початковому етапі війни в Ірані. Причиною стало швидке переповнення резервних сховищ після фактичної зупинки експорту з Перської затоки.
За даними відстеження суден Bloomberg, у квітні в південному порту Басра завантажили лише два танкери, тоді як у березні їх було 12. Це різке падіння пояснюється тим, що порожні судна не можуть зайти в Перську затоку через Ормузьку протоку. У звичайних умовах цей порт обробляє до 80 танкерів щомісяця.
Попри проблеми з морськими поставками, країна продовжує експортувати нафту трубопроводом до Туреччини. Втім, такі обсяги значно нижчі, ніж традиційні морські перевезення через затоку.