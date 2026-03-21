Чому Ірак зупиняє нафтовидобуток?

Відповідне рішення ухвалили через порушення судноплавства в Ормузькій протоці, що призвело до зупинки більшої частини експорту нафти з країни. Деталі для Reuters розповіли обізнані з питанням представники енергетичного сектору.

Видання також ознайомилося з документами іракського нафтового міністерства від 17 березня. Більшість експорту країни проходить саме через Ормузьку протоку, де судноплавство значно ускладнилося через безпрецедентну військову активність.

Водночас потужності сховищ уже досягли межі своїх можливостей, а міжнародні партнери не змогли відправити танкери.

Партнери не змогли надати танкери для відвантаження нафти, що завадило експорту, незважаючи на те, що нафтова держкомпанія SOMO була готова до відвантаження партій,

– заявили у відомстві Іраку.

Зважаючи на обставини, міністерство розпорядилося повністю призупинити видобуток на постраждалих концесійних ділянках. Цікаво, що умови контракту не передбачають жодних компенсацій.

Обсяги скорочення переглядатимуть залежно від того, як розвиватиметься ситуація в регіоні. Окрім того, компанії запросили на термінові переговори про виробничі процеси, витрати та кадрові питання в умовах форс-мажору.

Важливо! Зниження обсягів видобутку та експорту може погіршити й без того нестабільне фінансове становище Іраку, який покладається на продаж нафти для фінансування майже всіх держвитрат та отримання понад 90% своїх доходів.

До слова, голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол ексклюзивно для Financial Times розповів, що навіть якщо конфлікт завершиться, а Ормузьку протоку знову відкриють, швидко відновити видобуток на Близькому Сході не вдасться. Частину об'єктів наразі пошкодили або зупинили, тож одні з них запрацюють не раніше ніж за пів року, а інші – ще пізніше.

