Як США експортують стільки нафти?

Такі обсяги експорту зробили США наймасштабнішим експортером сирої нафти, станом на зараз, повідомляє Bloomberg.

США навіть обігнали Саудівську Аравію. Це і не дивно, адже таке зростання американського експорту пояснюється саме ситуацією на Близькому Сході.

Нагадаємо, Ормузька протока залишається закритою. Це не дозволяє значній кількості нафтових експортерів перевозити свою сировину.

Потрібно враховувати, що запаси США доволі вичерпні. Відповідно, виникає питання як довго США зможуть підтримувати такий рівень експорту.

Судна прибувають, щоб забрати нашу нафту, але як тільки значні обсяги нафти залишатимуть Сполучені Штати, можна очікувати, що баланси погіршаться. Ми риємо собі яму, скорочуючи запаси,

– сказав старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Клейтон Сігл.

Хто купує американську нафту?

Значна частина американської нафти експортувалась саме в Азію. Цей регіон раніше купував саме близькосхідну сировину. Проте через війну азійські покупці почали шукати альтернативу, повідомляє CNBC.

Зокрема, як приклад варто розглянути Японію. Ця країна раніше купувала приблизно 90% сирої нафти та палива саме на Близькому Сході. При цьому, закупки в США були мінімальні.

Японія є однією з перших, хто почав купувати американські поставки. Продажі товарів, які будуть завантажені в червні та прибудуть приблизно в серпні, розпочалися лише кілька днів тому, і японські НПЗ разом уже купили щонайменше 8 мільйонів барелів американської сирої нафти,

– повідомляє видання з посиланням на трейдерів.

