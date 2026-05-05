Что предлагает Ирак покупателям?

По информации государственного нефтяного трейдера SOMO, Ирак предлагает скидки к официальным ценам в размере до 33,40 доллара за баррель на свою флагманскую нефть Basrah Medium, пишет Bloomberg.

Такие скидки будут распространяться на сырье, которое загружают в этом месяце. Но ценовые уровни будут отличаться в зависимости от периода поставки в течение мая:

Для Basrah Medium с загрузкой 1 – 10 мая скидка составит 33,40 доллара за баррель.

за баррель. Для сырья в течение остального месяца будет уже меньше – 26 долларов.

В то же время нефть Basrah Heavy предлагают с дисконтом 30 долларов ниже официальной цены.

Если покупатель согласится на майские условия SOMO, то положение о форс-мажоре не будет применяться, поскольку предложение сделано в рамках уже известных всем сторонам исключительных обстоятельств,

– говорится в документе иракского трейдера.

Отдельно на прошлой неделе SOMO также выставила на спотовый тендер, то есть быстрый аукцион, нефть марки Qaiyarah.

Почему покупать нефть в Ираке опасно?

Однако в этом соблазнительном предложении Ирана есть опасное условие. Ведь эти объемы нефти нужно загружать в портах глубоко в Персидском заливе.

То есть трейдерам придется рисковать танкерами и экипажами, чтобы добраться до дешевой нефти. Ведь из-за войны США против Ирана Ормузский пролив фактически стал непроходимым с конца февраля.

К тому же ситуация в регионе снова обострилась, а хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном пошатнулось. Обе страны нанесли новые удары в районе Персидского залива, соревнуясь за контроль над Ормузом, пишет Reuters.

В понедельник, 4 мая, США начали новую операцию, направленную на восстановление судоходства через пролив. Впоследствии компания Maersk сообщила, что автомобилевоз под флагом США смог пройти через Ормуз в сопровождении американских военных.

Это демонстрирует, что ограниченный безопасный проход в нынешних условиях возможен и частично снижает опасения относительно худшего сценария перебоев с поставками. Однако это все еще скорее единичный случай, а не полноценное открытие маршрута,

– отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

В ответ Иран атаковал цели в Персидском заливе. По сообщениям, несколько коммерческих судов подверглись ударам. Кроме того, после иранской атаки вспыхнул пожар в одном из главных нефтяных портов Объединенных Арабских Эмиратов.

Поэтому, конечно, скидки Ирака на нефть выглядят соблазнительно для трейдеров, но пока неизвестно, согласился ли кто-то рисковать попасть под обстрел в Ормузе.

Долго ли нефть будет оставаться дорогой?

В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала объяснил, что в случае затяжной войны на Ближнем Востоке цены на нефть могут продолжить расти. Однако он скептически относится к такой возможности.

Причина этого скепсиса заключается в том, что я не думаю, что война в Иране дальше будет продолжаться в таком виде, как сейчас. Когда ситуация стабилизируется и поставки нефти возобновится, показатели на бирже быстро снизятся,

– считает Корлльчук.

Важно! Во вторник, 5 мая, цены на нефть в мире несколько снизились, но все равно достигают более 100 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent подешевели на 93 цента, или 0,8% – до 113,51 доллара за баррель. Тогда как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 2,16 доллара, или 2%, опустившись до 104,26 доллара за баррель.

Почему Ирак распродает нефть дешево?

Ирак одним из первых в регионе начал сокращать добычу нефти еще на начальном этапе войны в Иране. Причиной стало быстрое переполнение резервных хранилищ после фактической остановки экспорта из Персидского залива.

По данным отслеживания судов Bloomberg, в апреле в южном порту Басра загрузили только два танкера, тогда как в марте их было 12. Это резкое падение объясняется тем, что пустые суда не могут зайти в Персидский залив через Ормузский пролив. В обычных условиях этот порт обрабатывает до 80 танкеров ежемесячно.

Несмотря на проблемы с морскими поставками, страна продолжает экспортировать нефть по трубопроводу в Турцию. Впрочем, такие объемы значительно ниже, чем традиционные морские перевозки через залив.