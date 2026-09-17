У середу, 16 вересня, центральний банк США підвищив процентні ставки вперше з 2023 року, про що пише Reuters.

Це рішення було широко очікуваним, оскільки ФРС намагається впоратися зі стійкою інфляцією, яка перевищує цільовий показник, попри неодноразові публічні заклики президента Дональда Трампа знизити ставки,

– йдеться у матеріалі.

Тепер ринки зіштовхнулися із зовсім іншими інвестиційними умовами. Зокрема, з відсутністю чіткого розуміння того, наскільки жорсткою ФРС прагнутиме зробити монетарну політику. На тлі вищих ставок деякі інвестори заявили, що це може зробити активи, чутливі до процентних ставок, такі як акції компаній з малою капіталізацією, менш привабливими.

На початку 2026 року ринки закладали в ціни зниження ставок, але ситуація змінилася після того, як наприкінці лютого американо-ізраїльська війна з Іраном спричинила зростання цін на енергоносії та інфляції, змістивши очікування в бік можливого підвищення ставок.

Підвищення ставки на чверть процентного пункту в середу довело ключову ставку ФРС до 3,75 – 4,00%.

Інвестори звернули увагу на те, що рішення ФРС було ухвалене одноголосно. Тоді як на попередньому засіданні в липні рішення зберегти ставки без змін було ухвалене голосами 9 проти 3.

Після засідання в середу акції подешевшали:

Індекс S&P 500 завершив торги зі зниженням на 0,45%.

Дохідність дворічних і десятирічних казначейських облігацій США зросла.

Дохідність базових 10-річних паперів у середу ввечері становила 5,02%, перевищивши важливий рівень у 5%.

Водночас долар США різко зміцнився щодо кошика валют.

Опубліковані в середу прогнози показали, що представники ФРС очікують ще одного підвищення ставки цього року. Крім того, вони прогнозують збереження її на цьому рівні у 2027 році.

Ф'ючерси на ставку за федеральними фондами станом на кінець середи вказували приблизно на рівні шанси підвищення ставки на наступному засіданні ФРС у жовтні. Воно відбудеться незадовго до проміжних виборів у США, на яких визначатиметься контроль над Конгресом.

Ще одне підвищення цього року цілком можливе, а ризики полягають у тому, що у 2027 році ми отримаємо більше підвищень, а не менше,

– сказав Дастін Рейд, головний стратег Mackenzie Investments у Торонто.

Інфляція протягом кількох років стабільно перевищує річний цільовий показник ФРС у 2%.

Останнє значення базового індексу цін на витрати на особисте споживання, який представники ФРС використовують як орієнтир для оцінки базової динаміки інфляції, становило 3,3% у річному вимірі.

Нагадаємо, що останніми днями дохідність американських державних облігацій досягла найвищого рівня з 2007 року. Річ у тім, що трейдери закладали в ціни серію підвищень ставок Федеральною резервною системою.