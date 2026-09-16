Що відбувається на фондових ринках

Воно очікується пізніше – також 16 вересня, про що пише Reuters.

Після нестабільного початку торгів найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без урахування Японії) зріс на 0,5%, перервавши чотириденну серію падінь. Лідерами зростання стали акції Південної Кореї та Тайваню.

Nikkei 225 піднявся на 0,3%.

Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишилася майже без змін – на рівні 4,9938% після спроби знову перевірити позначку 5%.

У вівторок, 15 вересня, дохідність уперше за три роки перевищила цей рівень.

Пізніше в середу Федеральна резервна система оголосить своє останнє рішення щодо грошово-кредитної політики, після чого відбудеться пресконференція голови ФРС Кевіна Ворша.

Якщо підвищення ставки не відбудеться, а дохідність облігацій продовжить зростати через вищі інфляційні очікування, банк прогнозує падіння S&P 500 на 1,25 – 1,75%.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що виступає за нижчі процентні ставки. Минулого місяця він сказав, що США припинять торгувати з країнами, з якими мають торгівельний дефіцит, якщо ФРС не знизить ставки.

Трейдери не надто зважають на ці погрози та вважають підвищення ставки ФРС майже гарантованим.

Згідно з інструментом FedWatch CME Group, ринок оцінював імовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у 93% напередодні оголошення рішення.

Тижнем тому цей показник становив 61,2%.

Напередодні на Волл-стріт S&P 500 впав на 0,5%, зафіксувавши другий день поспіль зниження, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла найвищого рівня з 2007 року.

Американські фондові ринки завершили попередню торгову сесію зі зниженням: зростання дохідності казначейських облігацій, черговий стрибок цін на нафту та поляризована дискусія щодо темпів розвитку ШІ створили на ринку обережні настрої,

– сказав Тоні Сайкамор, ринковий аналітик IG у Сіднеї.

Індекс долара США, який вимірює силу американської валюти щодо кошика з шести валют, знизився на 0,1% – до 99,601 після того, як напередодні наблизився до дворічного максимуму.

Цифрові активи стабілізувалися після різкого падіння на тлі того, як у вівторок Сенат США проголосував проти подальшого розгляду комплексного законопроєкту про криптовалюти, який підтримував Трамп.

Bitcoin подешевшав на 0,1% – до 75 821,94 долара;

а Ethereum – на 0,2%, до 2 402,12 долара.

Нагадаємо, що у США повідомляли про зниження інфляційного тиску. Про це вказували економічні дані.