В среду, 16 сентября, центральный банк США повысил процентные ставки впервые с 2023 года, что сообщает Reuters.

Это решение было широко ожидаемым, поскольку ФРС пытается справиться с устойчивой инфляцией, превышающей целевой показатель, несмотря на неоднократные публичные призывы президента Дональда Трампа снизить ставки,

– говорится в материале.

Теперь рынки столкнулись с совершенно иными инвестиционными условиями. В частности, с отсутствием четкого понимания того, насколько жесткой ФРС намерена сделать денежно-кредитную политику. На фоне повышения ставок некоторые инвесторы заявили, что это может сделать активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как акции компаний с малой капитализацией, менее привлекательными.

В начале 2026 года рынки закладывали в цены снижение ставок, но ситуация изменилась после того, как в конце февраля американо-израильская война с Ираном вызвала рост цен на энергоносители и инфляции, сместив ожидания в сторону возможного повышения ставок.

Повышение ставки на четверть процентного пункта в среду довело ключевую ставку ФРС до 3,75–4,00%.

Инвесторы обратили внимание на то, что решение ФРС было принято единогласно. Тогда как на предыдущем заседании в июле решение сохранить ставки без изменений было принято голосами 9 против 3.

После заседания в среду акции подешевели:

Индекс S&P 500 завершил торги со снижением на 0,45%.

Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США выросла.

Доходность базовых 10-летних бумаг в среду вечером составила 5,02%, превысив важный уровень в 5%.

В то же время доллар США резко укрепился по отношению к корзине валют.

Опубликованные в среду прогнозы показали, что представители ФРС ожидают еще одного повышения ставки в этом году. Кроме того, они прогнозируют сохранение ее на этом уровне в 2027 году.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по состоянию на конец среды указывали на примерно равные шансы повышения ставки на следующем заседании ФРС в октябре. Оно состоится незадолго до промежуточных выборов в США, на которых будет определяться контроль над Конгрессом.

Еще одно повышение в этом году вполне возможно, а риски заключаются в том, что в 2027 году нас ждет больше повышений, а не меньше,

– сказал Дастин Рейд, главный стратег Mackenzie Investments в Торонто.

Инфляция на протяжении нескольких лет стабильно превышает годовой целевой показатель ФРС в 2%.

Последнее значение базового индекса цен на расходы на личное потребление, который представители ФРС используют в качестве ориентира для оценки базовой динамики инфляции, составило 3,3% в годовом исчислении.

Напомним, что в последние дни доходность американских государственных облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 года. Дело в том, что трейдеры закладывали в цены серию повышений ставок Федеральной резервной системой.