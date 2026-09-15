Що відбувається на фондових ринках

Дохідність американських облігацій зростає протягом останнього місяця, про що пише Reuters.

Інвестори враховують підвищення очікувань щодо процентних ставок, значні обсяги випуску держборгу, стійке економічне зростання та побоювання щодо довгострокового стану державних фінансів США.

У центрі уваги ринків опинилася Федеральна резервна система США. Трейдери очікують підвищення ставки на 25 базисних пунктів та сигналів про подальше посилення грошово-кредитної політики, хоча голова ФРС Кевін Ворш не любить давати будь-які прогнози щодо подальшої траєкторії ставок.

Основний світовий фондовий індекс MSCI у вівторок знизився на 0,28% після падіння на 0,65% днем раніше.

Європейський індекс STOXX 600 впав на 0,89% – до 630,30 пункту, найнижчого рівня з 12 червня.

Європейський індекс технологічних акцій знизився на 0,40% після падіння більш ніж на 2% попереднього дня. Ф'ючерси на Nasdaq знизилися на 0,44%, а на S&P 500 – на 0,45%.

Тайванський фондовий індекс втратив 0,77%, тоді як японський Nikkei завершив торги без змін, протягом дня коливаючись між зростанням і падінням.

У вівторок дохідність 10-річних казначейських облігацій США досягла рівнів, яких не спостерігали з 2007 року, оскільки трейдери закладали в ціни серію підвищень ставок Федеральною резервною системою.

Дохідність німецьких держоблігацій Bund, еталонних для єврозони, зросла до найвищого рівня більш ніж за 17 років – 3,56%. Трейдери збільшили ставки на підвищення ставок Європейським центральним банком: тепер вони очікують, що депозитна ставка до кінця 2027 року становитиме 3,45%, порівняно з нинішніми 2,50%.

Ринок закладає в ціни загалом майже чотири підвищення ставок ФРС до кінця наступного року,

– заявив Джон Веліс, керівник американської стратегії в BNY.

Яструбиний перегляд очікувань щодо подальшої політики ФРС підтримав долар. Водночас деякі стратеги зазначили, що зростання дохідності облігацій посилює побоювання щодо глибшої корекції ризикових активів, через що інвестори шукають притулку в американській валюті.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти щодо кошика інших валют, зріс на 0,15% – до 99,65.

Євро подешевшав на 0,1% – до 1,1537 долара, тоді як долар зміцнився щодо єни на 0,40% – до 154,95 єни за долар.

Очікується, що Банк Японії підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів – до 1,25% – наприкінці свого дводенного засідання в п'ятницю та подасть сигнал про подальше посилення політики.

Регулятор прагне підтримати єну після того, як валютна інтервенція допомогла відвести курс валюти від 40-річного мінімуму.

Нагадаємо, що ЗМІ раніше писали, що ФРС США незабаром підвищить облікову ставку. А саме – у середу, 16 вересня.

Водночас минулого тижня американські інвестори вивели з акційних фондів США понад 32 мільярди доларів. Причиною став стрибок цін на нафту.