Де зберігати інвестиційне золото – удома чи в банку: юрист пояснив нюанси

Інвестиційні зливки та золоті монети є популярним способом зберегти капітал. Однак після купівлі виникає не менш важливе питання – де і як безпечно зберігати дорогоцінний метал.

Нюанси зберігання золота в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу пояснив юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Віннік. Насамперед він зауважив, що важливо зберегти документи, які підтверджують походження інвестиційного золота, та цілісність його заводської упаковки.

Окрему увагу експерт радить приділити вибору місця для зберігання. Наприклад, фізичний метал можна тримати вдома, однак держава не компенсує його втрату, пошкодження чи викрадення. У такому разі доведеться розраховувати лише на загальний захист права власності – можливість звернутися до поліції та вимагати відшкодування збитків від винної особи.

Більш надійним варіантом може бути банківський сейф, але юрист наполягає уважно ознайомитися з договором, бо закон розрізняє:

зберігання цінностей у сейфі під відповідальністю банку;

а також оренду сейфа, за вміст якого банк не відповідає.

Саме тому варто перевірити, чи фіксується перелік переданих цінностей, у яких випадках банк нестиме відповідальність за їх втрату, чи передбачене страхування, як реєструється доступ до сейфа та що відбувається з його вмістом у разі закриття відділення або ліквідації фінустанови.

Водночас юрист звернув увагу, що вміст сейфа не є банківським вкладом, тому на нього не поширюються гарантії ФГВФО. Водночас інвестиційне золото залишається власністю клієнта, тому він має право вимагати повернення свого майна. Щоправда, під час ліквідаційної процедури фактичний доступ до сейфа може потребувати додаткового часу та документального підтвердження.

Нагадаємо, банківські метали варто відрізняти від ювелірних виробів та брухту. Інвестиційними вважають золото, срібло й платину найвищих проб, випущені у формі зливків або порошку із сертифікатом якості, а також монети з дорогоцінних металів.