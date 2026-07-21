Як оцінюють ювелірний брухт в Україні

Тож якщо ви плануєте вигідно позбутися таких цінностей, варто заздалегідь знати, за якими критеріями їх оцінюють. Йдеться одразу про кілька характеристик виробу, розповідає 24 Канал.

Насамперед варто звернути увагу на пробу, адже саме вона вказує, скільки чистого золота чи срібла міститься у сплаві. Наприклад, золото 585 проби містить 58,5% чистого дорогоцінного металу, тоді як решта – лігатура, тобто домішки інших металів.

Окремою перевагою є наявність державного пробірного клейма – знака, що підтверджує цінність виробу. Однак якщо на прикрасі його з певних причин немає, хвилюватися не варто, адже пробу можна встановити за допомогою спеціальних методів аналізу.

По-друге, враховують вагу ювелірного брухту, для визначення якої використовують спеціальне високоточне ювелірне обладнання. Під час цього процесу камені, емаль чи інші декоративні елементи можуть вилучити або ж оцінити окремо.

Скільки коштує грам золота зараз

До слова, з нового тижня ціни на золото в Україні змінилися. У понеділок, 20 липня, за даними Нацбанку, ситуація була такою:

333 проба – 1 872,82 гривні за грам;

583 проба – 3 278,84 гривні за грам;

585 проба – 3 290,09 гривні за грам;

750 проба – 4 218,06 гривні за грам;

900 проба – 5 061,67 гривні за грам;

999 проба – 5 151,66 гривні за грам.

Нагадаємо, вартість дорогоцінних металів на світових ринках залежить від економічної ситуації. Так, подорожчання нафти посилює інфляційні ризики, що змушує інвесторів очікувати тривалішого періоду високих процентних ставок у США. Через це золото дешевшає, адже не приносить відсоткового доходу.