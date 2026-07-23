Як можна інвестувати в Україні

Деталі в коментарі 24 Каналу розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Віннік. Насамперед експерт радить відрізняти банківські метали від ювелірних виробів, брухту тощо.

До банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи найвищих проб у вигляді зливків або порошків із сертифікатом якості. Окрім того, до цієї категорії відносять монети з дорогоцінних металів, як-от від Нацбанку України з пробою 999,9. Натомість ювелірні вироби чи зливки невідомого походження не вважають банківськими металами, навіть якщо ті містять золото.

Тож найпростішим варіантом для інвестування експерт називає придбання фізичного зливка або монети.

У такому разі людина стає власником конкретного майна, а для захисту цих прав важливо зберігати розрахунковий документ, договір або заяву на купівлю, сертифікат якості, інформацію про виробника, вагу, пробу та серійний номер тощо.

Зауважте, що пошкоджена упаковка, відсутність сертифіката чи невідповідність стандартам можуть суттєво ускладнити подальший продаж і навіть знизити ціну ймовірного викупу.

Ще один спосіб інвестувати – відкрити поточний або депозитний рахунок у банківських металах.

За таких обставин клієнт не володіє конкретним зливком із певним номером, а має право вимагати від банку відповідну кількість металу або його грошовий еквівалент (залежно від умов договору).

Перевагою є можливість купувати й продавати золото без його фізичного переміщення, однак інвестор бере на себе кредитний ризик фінустанови. Ба більше, Фонд гарантування вкладів фізосіб не відшкодовує кошти за вкладами в банківських металах.

Також на ринку доступні ETF, сертифікати, акції фондів або інші інструменти, вартість яких залежить від ціни металу.

Тобто людина володіє цінним папером або має договірну вимогу до емітента, а не право власності на конкретний зливок. Рівень захисту вкладень залежить від юрисдикції брокера, депозитарію, структури фонду та умов конкретного продукту.

Нагадаємо, наразі вартість золота частково залежить від ситуації на нафтовому ринку. Річ у тім, що подорожчання енергоносіїв підживлює інфляційні очікування та зміцнює припущення, що Федеральна резервна система США не поспішатиме зі зниженням процентних ставок. Зі свого боку дорогоцінний метал, який не приносить відсоткового доходу, стає менш привабливим активом.