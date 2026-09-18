Східна Європа виходить у лідери

Дедалі частіше серед пріоритетних напрямів для інвестування в Європі опиняються Болгарія, Угорщина та Литва, пише Bloomberg.

Ці країни вирізняє поєднання кращого економічного й фіскального тла з привабливою дохідністю, яке нині складніше знайти серед західноєвропейських сусідів. Додатково на користь грають політичні зміни та жорсткі вимоги, пов'язані з участю в єврозоні.

Наприклад, у портфелі Nomura Global Dynamic Bond Fund частка східноєвропейських облігацій сягнула 15% – найвищого рівня за всю кар'єру його керівника Дікі Годжеса, який особливо виділяє Болгарію. А от для Джеймса Рінгера зі Schroders головним вибором серед усіх суверенних ринків світу стала Угорщина.

Цікаво! За даними агентства з управління держборгом, у липні обсяг угорських облігацій і казначейських паперів у руках іноземних інвесторів досяг рекордного рівня.

Також цікавість викликає Литва – у MFS Investment Management її держоблігації використовують як опору для портфеля під час періодів волатильності. До слова, за індексом Bloomberg, який відстежує суверенний борг, саме Латвія та Литва демонструють найкращу динаміку цьогоріч серед паперів, номінованих у євро.

Натомість ситуація в Румунії відрізняється: країна стикається зі стрімким зростанням боргу та "політичним паралічем", а до запровадження євро їй ще далеко. Однак висока дохідність державних облігацій усе одно цікавить частину інвесторів, які фактично сприймають румунський суверенний борг як єдиний у Євросоюзі актив такого типу зі "сміттєвим" рейтингом.



Дохідність румунських облігацій наблизилася до рівнів країн зі "сміттєвим" рейтингом / Інфографіка Bloomberg

Нагадаємо, війна в Ірані також змінила інвестиційні пріоритети на Близькому Сході, адже на тлі проблем із судноплавством через Ормузьку протоку вкладники почали приділяти більше уваги інфраструктурі, яка може зменшити залежність від цього маршруту.