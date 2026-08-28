Куди тепер вкладають гроші

Зміни на глобальній торговельній мапі змушують держави регіону переглядати власні інвестиційні пріоритети. Капітал дедалі активніше спрямовують в інфраструктуру – від енергетичних трубопроводів до портів, які мають допомогти зменшити наслідки війни та залежність від одного критичного маршруту, пише Reuters.

До слова, протягом більшої частини останніх шести місяців Ормузька протока залишалася фактично заблокованою. На цьому тлі країни Перської затоки оголосили про багатомільярдні інвестиції, намагаючись підготувати свої економіки до майбутніх ризиків в умовах різкого уповільнення.

Частину торговельних потоків уже перенаправляють до саудівських портів на Червоному морі та східних портів ОАЕ, однак їхні потужності менші. За словами джерела в галузі, уряди шукають постійні комплексні рішення.

Якщо два роки тому спорт був на піку популярності, то найближчим часом – протягом наступного року чи двох – усі будуть говорити про порти, порти, порти,

– припустило інше джерело щодо Саудівської Аравії.

Масштаб майбутніх проєктів може бути величезним – у найближчі роки витрати здатні перевищити сотні мільярдів доларів.

І хоча Близький Схід має значні нафтові доходи, частина держав може додатково залучати зовнішній капітал. До фінансування вже долучаються суверенні фонди регіону, а інтерес до місцевих активів проявляють великі міжнародні інвестори.

Нагадаємо, Саудівська Аравія вже прискорила плани з розширення нафтопроводу East-West, який дозволяє транспортувати сировину до узбережжя Червоного моря в обхід Ормузької протоки. Збільшення його потужності потенційно дозволить використовувати альтернативний шлях і сусіднім країнам.