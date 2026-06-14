Один актив замість сотень акцій: що таке ETF і як на них можна заробити

На цінних паперах можна добре заробити, але щоб зібрати інвестиційний пакет доведеться витратити чималі гроші. Однак навіть якщо коштів небагато, є можливість вкластися в акції перспективних компаній за допомогою ETF.

Що таке ETF

ETF англійською розшифровується як Exchange Traded Fund. Це біржовий фонд, акції якого можна купувати та продавати так само як звичайні акції компаній, пише Мінфін.

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Найпростіше уявити ETF як великий кошик із різними активами. Усередині нього можуть бути акції технологічних компаній, облігації, золото, нерухомість тощо.

Людина, яка купує одну акцію ETF, фактично отримує частку одразу в усіх активах, які об'єднав у собі фонд.

Наразі у 2026 році у світі налічується вже понад 14 тисяч ETF-фондів, а їхні активи оцінюють у десятки трильйонів доларів. Саме тому цей інструмент вважають одним із найпопулярніших серед приватних інвесторів.

Як працює ETF

Фонд засновує і керує ним компанія, яку називають ETF-провайдером. Вона збирає кошти великої кількості інвесторів і купує на них різні активи. Далі формує портфель, яким управляє за певною стратегією.

Наприклад, фонд може інвестувати у 500 найбільших компаній США. Якщо вартість цих компаній зросте, здорожчають і акції ETF. Якщо ринок впаде, то й вартість фонду знизиться.

Тож інвестор по суті отримує дохід не від однієї компанії, а від усіх, що є в портфелі ETF.

На чому можна заробити

Заробіток на ETF складається з двох джерел.

Зростання вартості фонду

По-перше, вартість самого ETF збільшується, якщо активи всередині фонду дорожчають. Наприклад, інвестор купив акції фонду за 100 доларів, а через кілька років їхня вартість зросла до 150 доларів. Різниця і є прибутком.

Дивіденди

По-друге, багато ETF інвестують у компанії, які виплачують дивіденди. Частину цих виплат отримують власники фонду. У середньому дохідність від дивідендів може сягати від 1% до 4% на рік, залежно від стратегії фонду.

Які переваги інвестицій в ETF

Головна перевага ETF у можливості диверсифікувати інвестиції. Замість того щоб купувати акції однієї компанії, інвестор одразу отримує широкий набір активів. Відтак, якщо в однієї фірми справи підуть кепсько, він не втратить одразу всі свої гроші.

Серед інших плюсів:

невеликий поріг для інвестицій;

простота купівлі та продажу;

можливість отримувати дохід у доларах;

доступ до світових ринків;

пасивний формат інвестування.

Саме тому багато фінансових експертів називають ETF одним із найкращих інструментів для початківців.

Які ризики існують

Попри численні переваги, ETF не гарантують прибутку. Якщо на ринку почнеться криза, вартість фондів також може знижуватися. Наприклад, під час глобальних потрясінь дешевшають цілі сектори, а то й увесь фондовий ринок.

Ще один мінус полягає в усередненій дохідності. Адже одні акції іноді фантастично зростають зростання, але прибуток одних компаній компенсує слабші показниками інших.

Також інвестори сплачують комісії за управління фондом. Зазвичай вони невеликі й коливаються від 0,03% до 0,5% на рік.

Фахівці зазвичай рекомендують розглядати ETF як інструмент для інвестицій на майбутнє – щонайменше 5 – 10 років.

Зауважте! В Україні ETF поки що не так поширені, як у США чи країнах Європи. Проте українські інвестори мають можливість отримати доступ до світових бірж через міжнародних брокерів та інвестиційні платформи.