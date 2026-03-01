Де можна купувати акції в Україні?

Один із найпопулярніших напрямів для приватних інвесторів – акції найбільших світових гігантів: Apple, Google (Alphabet), Meta, Amazon, Microsoft, Tesla тощо. Деталі пояснив інвестиційний портал InVenture.

Дивіться також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році й що дає найбільший дохід

Закон України "Про валюту і валютні операції" скасував індивідуальні валютні ліцензії, а введена система електронних лімітів (е-лімітів) передбачає обмеження на переказ коштів за кордон для фізичних осіб – до 200 000 євро на рік.

Однак українці продовжують активно інвестувати. Після 2022 року пріоритет змістився в бік фінансових активів, а найпопулярнішими залишаються акції та ETF США.

А от де купити акції – пояснили в High Bar Journal. Вибір залежить від кількох ключових факторів: мета інвестування, рівень досвіду, розмір капіталу, комісії й тарифи, а також юридична прозорість.

Фінансова консультантка Галина Тритяк розповіла, що для багатьох зручнішою альтернативою купівлі акцій окремих компаній стають саме ETF – фонди, які об'єднують широкий набір акцій і різні сектори економіки. У такому разі інвестор розраховує на довгострокове отримання середньої ринкової дохідності.

Українські брокери

Українські брокерські компанії працюють у правовому полі країни, перебувають під наглядом НКЦПФР і здебільшого дають доступ саме до внутрішнього ринку. Серед помітних гравців називають "Універ Капітал", Dragon Capital та "Альтана Капітал".

Варіант підходить тим, хто планує інвестувати в акції українських компаній, що торгуються на ПФТС або Українській біржі. Серед переваг – зрозуміла юрисдикція та спрощена звітність для сплати податків.

Міжнародні брокери

Серед компаній, що працюють з українськими податковими резидентами, нині фактично доступні лише дві:

Interactive Brokers – має офіційне представництво, орієнтується на ринки США та Європи й залишається популярним серед українських користувачів. Freedom24 – один із найбільших брокерів у світі з широким набором інструментів і низькими комісіями; зазвичай його обирають більш досвідчені інвестори.

Що ще варто знати інвесторам з України?