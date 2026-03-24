Це найбільші втрати за 18 років: відбулися вражаючі зміни на азійському ринку інвестицій

У березні було помічено значний відтік іноземних інвестицій з азійських акцій. Цьому сприяла ситуація на Близькому Сході. Йдеться про протистояння США, Ізраїлю проти Ірану.

Яка наразі ситуація на азійських ринках?

Як відомо, іноземні інвестори продали регіональних акцій на 50,45 мільярда доларів у березні, повідомляє Reuters.

Для розуміння, це найбільший відтік – як мінімум з 2008 року, показують дані LSEG. Зауважимо, що вони охоплюють біржі:

Таїланду;

В'єтнаму;

Філіппін;

Південної Кореї;

Тайваню;

Індонезії;

Індії.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що відтік коштів з ринків країн, що розвиваються в Азії, пов'язаний, зокрема, з тим, що вони імпортували енергетичні продукти з Близького Сходу. Наразі ж це транспортування унеможливлено.

До того ж потрібно враховувати й інші фактори. Наприклад, здорожчання нафти, яке триває на фоні посилення кризи, повідомляє Reuters.

Абдельазіз Албогдаді, менеджер з маркетингових досліджень та стратегії фінтех-компанії FXEM, заявив, що відтік капіталу посилився подальшим зростанням світової дохідності та переоцінкою очікувань щодо ставок, а також потенційним економічним впливом на чистих імпортерів нафти,

– вказує видання.

З початку березня відтік коштів з тайванських акцій – сягнув 25,28 мільярда доларів. Це найбільший показник за майже 18 років. Щодо інших країн ситуація така:

Південна Корея – відтік 13,5 мільярда доларів;

Індія – 10,17 мільярда доларів;

Таїланд зафіксував відтік – 1,35 мільярда доларів;

Філіппіни – 182 мільйони доларів;

В'єтнам – 21 мільйон доларів.

Цікаво! Індонезія у той же період отримала чистий приплив. Загалом він сягнув – 59 мільйонів доларів.

Відтік капіталу на Тайвані та в Південній Кореї був здебільшого зосереджений на акціях компаній зі штучного інтелекту/технологій, враховуючи, що вони накопичили значний приріст під час буму штучного інтелекту,

– наголосив Луї з BNP Paribas.

