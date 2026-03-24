Какова сейчас ситуация на азиатских рынках?
Как известно, иностранные инвесторы продали региональных акций на 50,45 миллиарда долларов в марте, сообщает Reuters.
Для понимания, это самый большой отток – как минимум с 2008 года, показывают данные LSEG. Заметим, что они охватывают биржи:
- Таиланда;
- Вьетнама;
- Филиппин;
- Южной Кореи;
- Тайваня;
- Индонезии;
- Индии.
Обратите внимание! Нужно понимать, что отток средств с рынков развивающихся стран, в Азии, связан, в частности, с тем, что они импортировали энергетические продукты с Ближнего Востока. Сейчас же эта транспортировка невозможна.
К тому же нужно учитывать и другие факторы. Например, подорожание нефти, которое продолжается на фоне усиления кризиса, сообщает Reuters.
Абдельазиз Албогдади, менеджер по маркетинговым исследованиям и стратегии финтех-компании FXEM, заявил, что отток капитала усилился дальнейшим ростом мировой доходности и переоценкой ожиданий по ставкам, а также потенциальным экономическим влиянием на чистых импортеров нефти,
– указывает издание.
С начала марта отток средств из тайваньских акций – достиг 25,28 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за почти 18 лет. Относительно других стран ситуация такова:
- Южная Корея – отток 13,5 миллиарда долларов;
- Индия – 10,17 миллиардов долларов;
- Таиланд зафиксировал отток – 1,35 миллиарда долларов;
- Филиппины – 182 миллиона долларов;
- Вьетнам – 21 миллион долларов.
Интересно! Индонезия в тот же период получила чистый приток. В целом он достиг – 59 миллионов долларов.
Отток капитала на Тайване и в Южной Корее был в основном сосредоточен на акциях компаний по искусственному интеллекту/технологий, учитывая, что они накопили значительный прирост во время бума искусственного интеллекта,
– отметил Луи из BNP Paribas.
Что важно знать об азиатском рынке инвестиций сейчас?
Как утверждают аналитики Nomura, акции компаний, занимающихся технологическим оборудованием – в Корее или Китае, сейчас наиболее перспективны. Ведь влияние Ближнего Востока на них ограничено.
Рынки стран Азии, что развиваются, будут оставаться волатильными в ближайшее время. В частности, этому будет способствовать повышение геополитических рисков.