Яка наразі ситуація на азійських ринках?
Як відомо, іноземні інвестори продали регіональних акцій на 50,45 мільярда доларів у березні, повідомляє Reuters.
Для розуміння, це найбільший відтік – як мінімум з 2008 року, показують дані LSEG. Зауважимо, що вони охоплюють біржі:
- Таїланду;
- В'єтнаму;
- Філіппін;
- Південної Кореї;
- Тайваню;
- Індонезії;
- Індії.
Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що відтік коштів з ринків країн, що розвиваються в Азії, пов'язаний, зокрема, з тим, що вони імпортували енергетичні продукти з Близького Сходу. Наразі ж це транспортування унеможливлено.
До того ж потрібно враховувати й інші фактори. Наприклад, здорожчання нафти, яке триває на фоні посилення кризи, повідомляє Reuters.
Абдельазіз Албогдаді, менеджер з маркетингових досліджень та стратегії фінтех-компанії FXEM, заявив, що відтік капіталу посилився подальшим зростанням світової дохідності та переоцінкою очікувань щодо ставок, а також потенційним економічним впливом на чистих імпортерів нафти,
– вказує видання.
З початку березня відтік коштів з тайванських акцій – сягнув 25,28 мільярда доларів. Це найбільший показник за майже 18 років. Щодо інших країн ситуація така:
- Південна Корея – відтік 13,5 мільярда доларів;
- Індія – 10,17 мільярда доларів;
- Таїланд зафіксував відтік – 1,35 мільярда доларів;
- Філіппіни – 182 мільйони доларів;
- В'єтнам – 21 мільйон доларів.
Цікаво! Індонезія у той же період отримала чистий приплив. Загалом він сягнув – 59 мільйонів доларів.
Відтік капіталу на Тайвані та в Південній Кореї був здебільшого зосереджений на акціях компаній зі штучного інтелекту/технологій, враховуючи, що вони накопичили значний приріст під час буму штучного інтелекту,
– наголосив Луї з BNP Paribas.
Що важливо знати про азійський ринок інвестицій зараз?
Як стверджують аналітики Nomura, акції компаній, що займаються технологічним обладнанням – в Кореї чи Китаї, наразі найбільш перспективні. Адже вплив Близького Сходу на них обмежений.
Ринки країн Азії, що розвиваються залишатимуться волатильними найближчим часом. Зокрема, цьому сприятиме підвищення геополітичних ризиків.