Яка наразі ситуація на азійських ринках?

Як відомо, іноземні інвестори продали регіональних акцій на 50,45 мільярда доларів у березні, повідомляє Reuters.

Читайте також Ось для чого Трамп розповів про переговори в Ірані: вся річ у нафті

Для розуміння, це найбільший відтік – як мінімум з 2008 року, показують дані LSEG. Зауважимо, що вони охоплюють біржі:

Таїланду;

В'єтнаму;

Філіппін;

Південної Кореї;

Тайваню;

Індонезії;

Індії.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що відтік коштів з ринків країн, що розвиваються в Азії, пов'язаний, зокрема, з тим, що вони імпортували енергетичні продукти з Близького Сходу. Наразі ж це транспортування унеможливлено.

До того ж потрібно враховувати й інші фактори. Наприклад, здорожчання нафти, яке триває на фоні посилення кризи, повідомляє Reuters.

Абдельазіз Албогдаді, менеджер з маркетингових досліджень та стратегії фінтех-компанії FXEM, заявив, що відтік капіталу посилився подальшим зростанням світової дохідності та переоцінкою очікувань щодо ставок, а також потенційним економічним впливом на чистих імпортерів нафти,

– вказує видання.

З початку березня відтік коштів з тайванських акцій – сягнув 25,28 мільярда доларів. Це найбільший показник за майже 18 років. Щодо інших країн ситуація така:

Південна Корея – відтік 13,5 мільярда доларів;

Індія – 10,17 мільярда доларів;

Таїланд зафіксував відтік – 1,35 мільярда доларів;

Філіппіни – 182 мільйони доларів;

В'єтнам – 21 мільйон доларів.

Цікаво! Індонезія у той же період отримала чистий приплив. Загалом він сягнув – 59 мільйонів доларів.

Відтік капіталу на Тайвані та в Південній Кореї був здебільшого зосереджений на акціях компаній зі штучного інтелекту/технологій, враховуючи, що вони накопичили значний приріст під час буму штучного інтелекту,

– наголосив Луї з BNP Paribas.

