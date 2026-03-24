Як Іран відреагував на заяву США?

Іран заперечив заяву США. Інші джерела також повідомили про відсутність прямих переговорів, повідомляє Reuters.

Цікаво! Один з пакистанських чиновників вказав, що переговори щодо припинення війни, можуть відбутися в Ісламабаді на цьому тижні.

Жодних переговорів зі США не було проведено, а фейкові новини використовуються для маніпулювання фінансовими та нафтовими ринками та виходу з трясовини, в якій опинилися США та Ізраїль,

– вказав впливовий спікер парламенту Ірану Мохаммед Бакер Калібаф.

Щобільше, Іран налаштований рішуче. Він готовий продовжувати боротися з силами США та Ізраїлю. Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) навіть повідомив про готовність здійснити нові атаки.

Для чого Трамп зробив цю заяву?

Стало відомо, що за 15 хвилин до публікації Трампа про успішні переговори, трейдери здійснили угоди з нафтовими ф'ючерсами на 580 мільйонів доларів. Наразі, хто саме стоїть за цими операціями – невідомо.

Біржовий аналітик вказав, що наразі зв'язок між заявами Трампа та вказаними угодами довести складно. Проте підозри викликає "агресивний" продаж ф'ючерсів за 15 хвилин до виходу поста американського президента, повідомляє Financial Times.

Зверніть увагу! Білий дім відреагував на ці підозри. Представники американського уряду виключили злив та використання інсайдерської інформації. До того ж назвали припущення про можливі маніпуляції безпідставними.

