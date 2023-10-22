Через суттєве зростання вартості життя "зумери" все частіше відмовляються від побачень та надають перевагу дружбі. Таким чином, вони уникають самотності.

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Інфляція "вбиває" культуру побачень

За результатами опитування, "зумери" повідомили, що у поточних реаліях на побачення потрібно витратити кілька сотень доларів. Сюди включають витрати на заклади харчування, бари, проїзд, підписку на застосунки для пошуку пари тощо. Респонденти додали, що це недоцільно, якщо не плануєш довготривалих стосунків з людиною.

Ще третина опитаних розповіли, що влаштовують побачення, які не потребують фінансових вкладень. Один із варіантів – перегляд фільмів вдома. Також з'являються спеціальні спільноти та соціальні мережі, які пов'язані з безплатними побаченнями.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін та зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Крім того, дані опитування LendingTree у 2022 році демонструють, що 4 з 5 опитаних заявили, що побачення були б простішими, якби вони мали б більше фінансових можливостей. Тоді як кожен п'ятий учасник повідомив, що ходить на меншу кількість романтичних зустрічей через інфляцію.

Нагадаємо, що американський бізнесмен Білл Гейтс розповів про фінансовий урок від Воррена Баффета. За його словами, легендарний інвестор розплатився за їхній обід у закладі купованими. Гейтс додав, що цей випадок нагадав йому про цінність вдалої угоди. Крім того, Баффет раніше говорив, що немає нічого кращого, ніж інвестиція в себе.