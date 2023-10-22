Из-за существенного роста стоимости жизни "зуммеры" все чаще отказываются от свиданий и предпочитают дружбу. Таким образом, они избегают одиночества.

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Инфляция "убивает" культуру свиданий

По результатам опроса, "зуммеры" сообщили, что в текущих реалиях на свидание нужно потратить несколько сотен долларов. Сюда включают расходы на питание, бары, проезд, подписку на приложения для поиска пара и т.д. Респонденты добавили, что это нецелесообразно, если не планируешь долгосрочные отношения с человеком.

Еще треть опрошенных рассказали, что устраивают свидания, не требующие финансовых вложений. Один из вариантов – просмотр фильмов дома. Также появляются специальные сообщества и социальные сети, связанные с бесплатными свиданиями.

Что такое инфляция Это продолжающийся рост общего уровня цен и снижение покупательной способности денежной единицы.

Кроме того, данные опроса LendingTree в 2022 году демонстрируют, что 4 из 5 опрошенных заявили, что свидания были бы проще, если бы у них было больше финансовых возможностей. В то время как каждый пятый участник сообщил, что ходит на меньшее количество романтических встреч из-за инфляции.

Напомним, что американский бизнесмен Билл Гейтс рассказал о финансовый урок от Уоррена Баффета. По его словам, легендарный инвестор расплатился за их обед в заведении покупаемыми. Гейтс добавил, что этот случай напомнил ему о ценности удачного соглашения. Кроме того, Баффет ранее говорил, что нет ничего лучше, чем инвестиция в себя.