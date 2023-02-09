Останні зміни на ринку

Станом на четвер, 9 лютого 2023 року, Індекс долара США втратив 0,41% до 102,98, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,82 – 103,55.

Цікаво Microsoft анонсував проєкт спільно з потужною фондовою біржею: перші наслідки та можливості

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,17, за даними CNBC.

Загалом інвестори наразі зосередили свою увагу на даних щодо інфляції у США, яку мають опублікувати на наступному тижні. Крім того, вони оцінюють останні коментарі представників Федерального резерву щодо монетарної політики. Зокрема, йдеться про те, що незначне підвищення цього показника вже у найближчому майбутньому, повідомляє Yahoo!Finance.

До теми! Нещодавно американський регулятор заявив, що він може підвищити ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, йдеться у матеріалі Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Євро подорожчав на 0,47% завдяки останнім даним про інфляцію у Німеччині. Показники виявилися суттєво нижчими, ніж очікували. Схожу динаміку продемонстрував й британський фунт.

Ця валюта зміцнила свої позиції на ринку на 0,46%, оскільки трейдери очікують на коментарі для законодавців від очільника Банку Англії, інформує Yahoo!Finance.