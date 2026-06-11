Індія накопичила достатньо нафти: на скільки її вистачить

Індійські НПЗ змогли накопичити багато нафти. Цієї кількості їм вистачить, аби задовольнити потреби підприємств щонайменше до серпня.

Як Індія змогла накопичити нафту?

Індія змогла накопичити нафту, попри перебої у постачаннях, які виникли внаслідок війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

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Індійські підприємства збільшили закупівлі у національної нафтової компанії Абу-Дабі (ADNOC). Обсяги зростали саме протягом останніх тижнів.

За словами джерел, нафтопереробні заводи у третій за величиною країні світу з імпорту та споживання нафти перевозять вантажі сирої нафти та зрідженого нафтового газу, що входять до складу ADNOC, шляхом перевантаження з судна на судно,

– вказує видання.

Як відомо, наразі ADNOC "пропонує" вантажі сирої нафти зі сховищ у Фуджейрі, Зірку, а також з острова Дас. ЗПГ, при цьому, переважно продають з Сохара.

Збільшення цих постачань пояснюється саме тим, що війна на Близькому Сході триває з кінця лютого. Саме з цього часу перекрита Ормузька протока. А цей шлях – надважливий для ринку нафти. Ним проходило приблизно 20% від усіх світових постачань.

Як вказують джерела торгівлі, державна нафтова корпорація Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила майже 4 мільйони барелів мурбанської сирої нафти в ОАЕ. Їх поставка має відбутися у серпні.

Минулого тижня HPCL придбала 2 мільйони барелів сирої нафти з Бразилії та Західної Африки для свого нафтопереробного заводу в Раджастані потужністю 180 000 барелів на день,

– повідомляє видання з посиланням на трейдерів.

Як Індія залежна від нафти з Близького Сходу?