Індійські НПЗ відреагували на заяву Трампа: своє слово має сказати Нью-Делі

Трамп та індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді провели телефонну розмову. Після цього американський президент заявив, що Індія готова відмовитися від російської нафти.

Що відомо про домовленості між Індією та США?

За таку позицію, США пообіцяли Моді знизити тарифи, повідомляє Bloomberg.

А от Моді не повідомляв про рішення зменшити закупівлі російської нафти. До того ж Кремль не підтвердив, що їм відомо про скорочення експорту в Індію.

Цікаво! Аби замінити російську нафту, Індія купуватиме продукцію з Венесуели та США.

Водночас індійські НПЗ звернулися до Нью-Делі. Вони прагнуть отримати пораду, щодо майбутніх закупівель, повідомляє Bloomberg.

Як вказали анонімні джерела:

як мінімум 3 НПЗ звернулися до уряду, щоб отримати пояснення, щодо ситуації;

а 2 з цих НПЗ взагалі призупинили закупівлі.

Минулого тижня на великому галузевому заході офіційні особи оцінили, що імпорт може ще більше скоротитися до 800 000 – 1 мільйона барелів на день у найближчі місяці, що вважається досяжним як для Індії, так і прийнятним для США,

– вказує видання.

Розподіл продукції відбуватиметься так:

близько половини отримає Nayara Energy, цей завод частково належить російському виробнику ПАТ "Роснефть";

а от залишок – розподілиться між іншими.

Що важливо знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовому секторі?