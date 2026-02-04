Индийские НПЗ отреагировали на заявление Трампа: свое слово должен сказать Нью-Дели

Трамп и индийский премьер-министр Нарендра Моди провели телефонный разговор. После этого американский президент заявил, что Индия готова отказаться от российской нефти.

Что известно о договоренностях между Индией и США?

За такую позицию, США пообещали Моди снизить тарифы, сообщает Bloomberg.

А вот Моди не сообщал о решении уменьшить закупки российской нефти. К тому же Кремль не подтвердил, что им известно о сокращении экспорта в Индию.

Интересно! Чтобы заменить российскую нефть, Индия будет покупать продукцию из Венесуэлы и США.

В то же время индийские НПЗ обратились в Нью-Дели. Они стремятся получить совет, относительно будущих закупок, сообщает Bloomberg.

Как указали анонимные источники:

как минимум 3 НПЗ обратились к правительству, чтобы получить объяснения, относительно ситуации;

а 2 из этих НПЗ вообще приостановили закупки.

На прошлой неделе на большом отраслевом мероприятии официальные лица оценили, что импорт может еще больше сократиться до 800 000 – 1 миллиона баррелей в день в ближайшие месяцы, что считается достижимым как для Индии, так и приемлемым для США,

– указывает издание.

Распределение продукции будет происходить так:

около половины получит Nayara Energy, этот завод частично принадлежит российскому производителю ПАО "Роснефть";

а вот остаток – распределится между другими.

Что важно знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяном секторе?