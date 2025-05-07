Індія атакувала Пакистан: як реагують фінансові ринки

У середу, 7 травня, курс індійської рупії до долара падає. Це реакція ринку на атаку Індії на Пакистан, яку провели увечері 6 травня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters . У Пакистані дії Індії назвали "очевидним актом війни".

Нагадаємо, що наприкінці квітня індійська рупія подорожчала до пікового рівня за 5 місяців через відновлення капіталу на фондовому ринку та очікування нової торгової угоди з США. Цьому не завадило навіть погіршення відносин з Пакистаном.

До теми! На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 84,63 індійських рупії, за даними Goggle Фінанси. З початку 2025 року долар США подешевшав на понад 1,3%.

Проте не лише ринок валют реагує на атаки Індії на Пакистан. На фондовій біржі Індії також фіксують спад. Індійські акції впали, але частково відіграли втрати після ударів Індії по Пакистану та пакистанській частині Кашміру:

Індекс Nifty 50 на початку торгів впав на 0,6%, але згодом компенсував більшість втрат, зрісши до -0,2%.

Індекс Sensex зафіксував спад на 0,2%.

Індекс малих компаній втратив 0,1%, тоді як індекс середніх додав в ціні 0,3%.

Загалом 13 секторів на фондовому ринку, 9 зафіксували втрати, за даними Reuters

На тлі військового загострення, акції оборонних компаній Індії показують змішану динаміку. Зокрема, цінні папери Paras Defence and Space Technologies зросли на 2%. Натомість акції Bharat Electronics та Hindustan Aeronautics змінюють динаміку, коливаючись між зростанням та падінням.