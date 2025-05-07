Индия атаковала Пакистан: как реагируют финансовые рынки

В среду, 7 мая, курс индийской рупии к доллару падает. Это реакция рынка на атаку Индии на Пакистан, которую провели вечером 6 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters . В Паксистане действия Индии назвали "очевидным актом войны".

Напомним, что в конце апреля индийская рупия подорожала до пикового уровня за 5 месяцев из-за восстановления капитала на фондовом рынке и ожидания нового торгового соглашения с США. Этому не помешало даже погрешение отношений с Пакистаном.

К теме! На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 84,63 индийских рупии, по данным Goggle Финансы. С начала 2025 года доллар США подешевел более чем на 1,3%

Однако не только рынок валют реагирует на атаки Индии на Пакситан. На фондовой бирже Индии также фиксируют спад. Индийские акции упали, но частично отыграли потери после ударов Индии по Пакистану и пакистанской части Кашмира:

Индекс Nifty 50 в начале торгов упал на 0,6%, но впоследствии компенсировал большинство потерь, выросши до -0,2%.

Индекс Sensex зафиксировал спад на 0,2%.

Индекс малых компаний потерял 0,1%, тогда как индекс средних прибавил в цене 0,3%.

Всего 13 секторов на фондовом рынке, 9 зафиксировали потери, по данным Reuters

На фоне военного обострения, акции оборонных компаний Индии показывают смешанную динамику. В частности, ценные бумаги Paras Defence and Space Technologies выросли на 2%. Зато акции Bharat Electronics и Hindustan Aeronautics меняют динамику, колеблясь между ростом и падением.