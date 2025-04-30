Курс долара до індійської рупії

Індійська рупія подорожчала до пікового рівня за 5 місяців, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Валюта дорожчає на тлі низки важливих сигналів.

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По-перше, рупія дорожчає через відновлення притоку капіталу до фондового ринку Індії. По-друге, на ринок валют впливають очікування стосовно нової торгової угоди з США. Ще один фактор впливу – це ослаблення позицій долара США на ринку.

Для прикладу, нагадаємо, що за перші 100 днів Трампа на посаді президента США долар подешевшав приблизно на 9%. Це найгірший результат американської валюти за понад 50 років. Додамо, що долар, як правило, в останні десятиліття демонстрував зростання за перші 100 днів нового президента США на посаді.

Індійська рупія зростає в ціні навіть попри ескалацію відносин з Пакистаном. Загалом валюта Індії подорожчала на 0,9% до 84,47 долара. На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 84,61 рупії за долар. З початку 2025 року курс долара до рупії впав на понад 1,3%, за даними Google Фінанси.