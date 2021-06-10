Популярна криптобіржа BitMEX у п'ятницю повідомила, що буде підтримувати компанію Astrobotic Technology, яка спеціалізується на створенні космічної робототехніки. Зокрема, виготовляє пристрої телеприсутності, які використовують під час польотів на Місяць.

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Космічні перегони Маска та BitMEX

Корпорація активно працює над запуском свого першого комерційного модуля на Місяць, який запланований на четвертий квартал 2021 року. Astrobotic Technology націлена на те, щоб стати першою приватною компанією, яка очолює коаліцію уряду, науковців, представників промисловості та міжнародних партнерів, яка вийде на місячну поверхню. Платформа BitMEX вбачає у цьому реальний шанс відправити біткойн на Місяць.

Ми не маємо нічого проти Dog Money, проте відчуємо, що було б правильним допомогти біткойну дістатися туди першим,

– зазначили у BitMEX, посилаючись на плани Маска відправити у космос Dogecoin.

Актуальна ціна криптовалют за даними CoinDesk:

Біткойн – майже 38 тисяч доларів,

доларів, Dogecoin – 0,33 цента.

Реакція Ілона Маска

На початку травня Ілон Маск заявив, що SpaceX планує запустити місію на Місяць, яка буде оплачена Dogecoin. Мільярдер наголосив, що DOGE стане першою криптовалютою, яка вийде на місячну орбіту. Запуск ракети запланований на 2021 рік.

Нова космічна гонка розпочалася!,

– прокоментував Маск у твіттер амбітну мету BitMEX.

Здебільшого прихильники криптовалюти бажають Dogecoin перемогти у криптокосмічних перегонах. Однак, є й ті, які вважають, що на Землі є актуальніші проблеми, ніж те, яка криптовалюта першою полетить у космос.

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