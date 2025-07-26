Яку суму можна вивезти з України готівкою?

Українець можуть переміщувати через кордон готівку та банківські метали, повідомляє 24 Канал з посиланням на митну службу.

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Сума грошей чи металів у сумі не має перевищувати 10 000 євро. За курсом НБУ станом на 22 липня, це 487 900 гривень.

Якщо ж кордон перетинає сім’я з кількох людей, то сума готівки, яку вони можуть перевезти, збільшиться. Наприклад, якщо їдуть двоє дорослих та одна дитина, то сім'я може перевезти без декларації до 30 000 євро (1 463 700 гривень).

Що робити, якщо потрібно перевезти більше грошей?

У цьому випадку допоможе митна декларація при перетині кордону. Письмове декларування потрібне, якщо ви:

переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;

вивозите за кордон платіжні документи та цінні папери (акції, облігації) боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро.

Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які можна вивозити за межі України, закон не встановлює.