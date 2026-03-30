Що відомо про ситуацію в Південній Кореї?

Про те, чому країна почала транспортувати лігроїн з Росії, йдеться в матеріалі Reuters.

Міністерство промисловості Південної Кореї підтверджує перший випадок імпорту лігроїну з початку війни в Ірані.

Зверніть увагу! Лігроїн – це нафтопродукт, який використовують як сировину. Найчастіше для створення пластмас.

За даними Reuters місцеві компанії зокрема працюють над початком імпорту російської сирої нафти. Однак поки результатів немає.

Зокрема Південна Корея розглядає варіант обмеження експорту смоли, адже має її дефіцит. Речовину зазвичай використовують для виробництва клеїв чи пластикових виробів. А щоб забезпечити внутрішній ринок та власні запаси – про продаж не йдеться.

Відомо також, що країна шукає рішення для забезпечення ключового постачання в державу, якщо війна продовжуватиметься. Йдеться про товари щоденного вжитку, сферу охорони здоров'я. Адже там пластмаси використовуються доволі різноманітно, навіть в медицині.

Водночас уряд країни розглядає варіант із вивільнення запасів нафти або ж збільшення поставок нафтохімічної продукції.

Як інші держави реагують на наслідки війни в Ірані?

Напередодні президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі звернувся до президента США Дональда Трампа із проханням про припинення війни на Близькому Сході.

Я побоююся, що удари по енергетичних об’єктах, будь-то виробничі потужності чи нафтопереробні заводи, призведуть до дуже серйозних наслідків для світової економіки та цін на пальне. Аналітики ринку попереджали, що ціна бареля нафти може перевищити 200 доларів, і це не перебільшення,

– зазначив президент Єгипту.

Як передає Reuters, очільник держави переконаний, що ніхто крім Трампа не зможе завершити війну в Ірані.

Багаті країни, можливо, зможуть це пережити, але для країн із середнім рівнем доходу та нестабільних економік це може мати дуже, дуже серйозний вплив на їхню стабільність,

– додав Абдель Фаттах ас-Сісі.

Зокрема він припустив, що світ ще не відчув "повний масштаб" від наслідків війни. А незабаром війна принесе подвійний удар, як дефіцит поставок та зростання цін.

Зауважте! 2022 року, коли був ризик перебоїв постачання з Близького Сходу ціна нафти теж била рекорди. Щоправда, у березні 2022 року один барель коштував 88,36 долара. Нині ж, 30 березня 2026 року, у середньому барель нафти продають по 115 доларів.

