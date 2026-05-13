Який дефіцит бюджету Росії зараз?
За підсумками 4 місяців 2026 року, бюджетний дефіцит в Росії уже сягнув – 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, це 2,5% ВВП, повідомляє СЗРУ.
Читайте також Ситуація з нафтою буде складніша, ніж очікувалось: МЕА оновило прогноз
До того ж це майже вдвічі більше ніж в аналогічний період минулого року. На цей рік Кремль закладав дефіцит бюджету 50,5 мільярдів доларів. Тобто, його вже "перевиконали".
Водночас в Росії зростають витрати. Вони вже сягнули – 235 мільярдів доларів. Для розуміння, це на 15,7% або ж – 32 мільярди доларів більше, ніж рік тому.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як впливає на бюджет ситуація у нафтовій галузі Росії?
Головним ударом для Росії стала ситуація у нафтовому секторі. Адже надходження від вуглеводнів впали до 30,6 мільярда доларів. Це на 38,3% менше.
Обвалилися всі 3 ключові статті: податок на додатковий дохід, експортне мито на газ і податок на видобування корисних копалин. Щоб частково перекрити провал, кремль підняв базову ставку ПДВ і ненафтогазові доходи формально зросли на 10,2%, до 125,6 мільярда доларів,
– наголошує українська розвідка.
Проте, потрібно розуміти, що це точно не економічне зростання. Саме так виглядає фіскальний тиск: коли гроші "забирають" у підприємців та населення.
Як змінилась ситуація з цінами на нафту в Росії?
Центробанк змінив ціновий орієнтир, тобто, очікувану середню ціну нафти марки Urals на 2026 рік. Його підняли з 45 до 65 доларів за барель, повідомляє СЗРУ.
Зміни стосуються і показника на 2027. Тепер він очікується на рівні 55 доларів за барель. Раніше передбачалось – 50 доларів за барель.
Важливо! Такі зміни вказують на те, що для Росії покращується саме зовнішня кон'юнктура.Водночас внутрішня ситуація там напружена.
Московська влада не розраховує на швидку нормалізацію відносин із Заходом і не планує послаблювати монетарний тиск. Навпаки: що вищі нафтові доходи, то більший ризик інфляційного перегріву, і менше підстав знижувати ставки,
– вказує українська розвідка.
Чому зросли бюджетні витрати Росії?
Значна частина російського бюджету витрачається саме на армію та соціалку. До того ж Москва багато виділяє на підтримку потрібних їй секторів економіки.
Обслуговування держборгу також стає значною статтею витрат для Росії. Зокрема, за 4 місяці 2026 року на це пішло – 14,8 мільярда доларів. А у 2022 сума за весь рік складала всього 15,9 мільярда доларів.
Фонд національного добробуту Росії втрачає статус установи, що може стати рятувальним колом. Його ліквідна частина наразі складає орієнтовно 48,4 мільярда доларів. Тобто, менше ніж дефіцит зараз.