Який дефіцит бюджету Росії зараз?

За підсумками 4 місяців 2026 року, бюджетний дефіцит в Росії уже сягнув – 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, це 2,5% ВВП, повідомляє СЗРУ.

Читайте також Ситуація з нафтою буде складніша, ніж очікувалось: МЕА оновило прогноз

До того ж це майже вдвічі більше ніж в аналогічний період минулого року. На цей рік Кремль закладав дефіцит бюджету 50,5 мільярдів доларів. Тобто, його вже "перевиконали".

Водночас в Росії зростають витрати. Вони вже сягнули – 235 мільярдів доларів. Для розуміння, це на 15,7% або ж – 32 мільярди доларів більше, ніж рік тому.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як впливає на бюджет ситуація у нафтовій галузі Росії?

Головним ударом для Росії стала ситуація у нафтовому секторі. Адже надходження від вуглеводнів впали до 30,6 мільярда доларів. Це на 38,3% менше.

Обвалилися всі 3 ключові статті: податок на додатковий дохід, експортне мито на газ і податок на видобування корисних копалин. Щоб частково перекрити провал, кремль підняв базову ставку ПДВ і ненафтогазові доходи формально зросли на 10,2%, до 125,6 мільярда доларів,

– наголошує українська розвідка.

Проте, потрібно розуміти, що це точно не економічне зростання. Саме так виглядає фіскальний тиск: коли гроші "забирають" у підприємців та населення.

Як змінилась ситуація з цінами на нафту в Росії?

Центробанк змінив ціновий орієнтир, тобто, очікувану середню ціну нафти марки Urals на 2026 рік. Його підняли з 45 до 65 доларів за барель, повідомляє СЗРУ.

Зміни стосуються і показника на 2027. Тепер він очікується на рівні 55 доларів за барель. Раніше передбачалось – 50 доларів за барель.

Важливо! Такі зміни вказують на те, що для Росії покращується саме зовнішня кон'юнктура.Водночас внутрішня ситуація там напружена.

Московська влада не розраховує на швидку нормалізацію відносин із Заходом і не планує послаблювати монетарний тиск. Навпаки: що вищі нафтові доходи, то більший ризик інфляційного перегріву, і менше підстав знижувати ставки,

– вказує українська розвідка.

Чому зросли бюджетні витрати Росії?