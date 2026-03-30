Что известно о ситуации в Южной Корее?

О том, почему страна начала транспортировать лигроин из России, говорится в материале Reuters.

Министерство промышленности Южной Кореи подтверждает первый случай импорта лигроина с начала войны в Иране.

Обратите внимание! Лигроин – это нефтепродукт, который используют как сырье. Чаще всего для создания пластмасс.

По данным Reuters местные компании в частности работают над началом импорта российской сырой нефти. Однако пока результатов нет.

В частности Южная Корея рассматривает вариант ограничения экспорта смолы, ведь имеет ее дефицит. Вещество обычно используют для производства клеев или пластиковых изделий. А чтобы обеспечить внутренний рынок и собственные запасы – о продаже речь не идет.

Известно также, что страна ищет решение для обеспечения ключевых поставок в государство, если война будет продолжаться. Речь идет о товарах ежедневного потребления, сферу здравоохранения. Ведь там пластмассы используются довольно разнообразно, даже в медицине.

В то же время правительство страны рассматривает вариант по высвобождению запасов нефти или увеличение поставок нефтехимической продукции.

Как другие государства реагируют на последствия войны в Иране?

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Я опасаюсь, что удары по энергетическим объектам, будь-то производственные мощности или нефтеперерабатывающие заводы, приведут к очень серьезным последствиям для мировой экономики и цен на топливо. Аналитики рынка предупреждали, что цена барреля нефти может превысить 200 долларов, и это не преувеличение,

– отметил президент Египта.

Как передает Reuters, глава государства убежден, что никто кроме Трампа не сможет завершить войну в Иране.

Богатые страны, возможно, смогут это пережить, но для стран со средним уровнем дохода и нестабильных экономик это может иметь очень, очень серьезное влияние на их стабильность,

– добавил Абдель Фаттах ас-Сиси.

В частности он предположил, что мир еще не почувствовал "полный масштаб" от последствий войны. А вскоре война принесет двойной удар, как дефицит поставок и рост цен.

Заметьте! в 2022 году, когда был риск перебоев поставок с Ближнего Востока цена нефти тоже била рекорды. Правда, в марте 2022 года один баррель стоил 88,36 доллара. Сейчас же, 30 марта 2026 года, в среднем баррель нефти продают по 115 долларов.

Что еще нужно знать о последствиях войны на Ближнем Востоке?