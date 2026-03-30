Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач озвучив 24 Каналу думку, що могло б бути покращення, якби були знайдені сценарії швидкого збільшення постачання нафти і газу на світовий ринок. Ціни суттєво зростають.

Якими будуть ціни на нафту?

Андрій Длігач зазначив, що з 27 лютого експерти почали спостерігати за світовими цінами. Зокрема, не тільки нафти і скрапленого газу, але й похідних. Наприклад, велика складова газу впливає на продовольчий сектор та врожайність.

Також дивилися на показники підтримки продовження війни, тому що є й політичні причини, наслідки. Однак стало зрозуміло, що не буде коротких сценаріїв завершення конфлікту. Це не дає нічого хорошого для світової економіки.

Це означає продовження блокування Ормузької протоки, безперспективність силових сценаріїв з боку США. Тобто висадка десанту 10 – 15 тисяч на Харк або спроби розблокувати Ормуз наземними сценаріями. Усе це видається як потенційно ризикована спроба посилити протистояння, ніж реально дійовий сценарій, який може виправити ситуацію. Отже, і для економіки, і для політики сценарії видаються швидше ескалаційними,

– пояснив економіст.

За його словами, звучить багато дедлайнів для завершення війни на Близькому Сході. Однак немає рішення. Зокрема, немає єдиного суб’єкта в Ірані, з яким можна щось вирішувати. Домовленості видаються все більш примарними.

Вщухання війни могло б відбутися, якби не було каналів постачання зброї чи можливостей ескалації з боку самого Ірану. Ми могли б спостерігати покращення, якби були знайдені сценарії швидкого збільшення постачання нафти і газу на світовий ринок. На жаль, цього ми не бачимо,

– підкреслив голова Advanter Group.

Є окремі ознаки зменшення кризи через те, що Іран домовляється з Малайзією, з Таїландом, з іншими країнами. Є стратегічна домовленість з Китаєм, Індією про те, що танкери, які прямують у ці країни, зможуть вільно проходити за окрему плату. Проте 2 тисячі суден фактично заблоковані у Перській затоці. Збільшення постачань нафти з боку Венесуели, інших регіонів не відбувається.

З іншого боку, Україна також впливає на це, зменшуючи постачання Росії. Це стратегічно позитивний сценарій для України. Але тактично є доволі ризикованим для світової економіки.

Бачимо суттєве зростання не тільки газу, який стрибнув у рази, але й щодо нафти, що короткотермінове збільшення ціни до 120 доларів за барель по Brent зараз поступово наздоганяється вже травневими, червневими контрактами. Ми побачимо понад 110 доларів,

– додав Длігач.

Як війна в Ірані впливає на нафту?