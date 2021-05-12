За останній рік Ethereum злетів на понад 450% в ціні до рекордного рівня в понад 4300 доларів у середу, 12 травня. Проте аналітики JPMorgan пояснюють, що ціна несправедлива.
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Як вимірюють справедливість ціни
У JPMorgan пояснюють, що більша мережа користувачів та майнерів робить блокчейн безпечнішим, а криптовалюту на цьому блокчейні більш прийнятною. За цими показниками Ethereum суттєво не дотягує в ціні.
Що впливає на ціну Ethereum
- Інституційний інтерес. Зокрема, Європейський інвестиційний банк вирішив використовувати мережу блокчейнів Ethereum для випуску облігацій на 100 мільйонів євро.
- Анонсовані зміни у мережі Ethereum.
Ціна Ethereum
Станом на 12 травня 14:30 вартість Ethereum сягнула 4 250 доларів, за даними CoinMarketCap. Історичний максимум криптовалюта встановила цього ж дня – 4 360 доларів.