За останній рік Ethereum злетів на понад 450% в ціні до рекордного рівня в понад 4300 доларів у середу, 12 травня. Проте аналітики JPMorgan пояснюють, що ціна несправедлива.

Цікаво Ethereum оновив історичний максимум: скільки заробили вкладники, які інвестували 1000 доларів

Як вимірюють справедливість ціни

У JPMorgan пояснюють, що більша мережа користувачів та майнерів робить блокчейн безпечнішим, а криптовалюту на цьому блокчейні більш прийнятною. За цими показниками Ethereum суттєво не дотягує в ціні.

Що впливає на ціну Ethereum

Інституційний інтерес. Зокрема, Європейський інвестиційний банк вирішив використовувати мережу блокчейнів Ethereum для випуску облігацій на 100 мільйонів євро.

Анонсовані зміни у мережі Ethereum.

Ціна Ethereum

Станом на 12 травня 14:30 вартість Ethereum сягнула 4 250 доларів, за даними CoinMarketCap. Історичний максимум криптовалюта встановила цього ж дня – 4 360 доларів.

Ви професійний інвестор або тільки хочете дізнатися, що таке фінансові ринки і як на них можна заробляти? Замовте безкоштовну онлайн консультацію експертів Forex Club і отримаєте відповіді на всі ваші запитання.