Ілон Маск знову твітить про Dogecoin: чи володіє він цією криптовалютою сам

Твіти Ілона Маск неодноразово підігрівали увагу інвесторів до певних криптовалют чи акцій. Та чи інвестує в ці активи сам Ілон Маск – читайте на Фінанси 24.
Черговий твіт від Ілона Маска
У суботу, 24 квітня, Ілон Маск опублікував твіт з екзистенційним питанням, яке у перекладі звучить "Що тримає для нас майбутнє?". Щоправда, мовою оригіналу він припустився помилки і не спроста.
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Слово "hold" він написав "hodl". Через цю "одруківку" з екзистенційного питання цей твіт одразу перетворився в черговий твіт про криптовалюти.
Що таке "hodl"Це термін, похідний від помилкового написання слова "hold", яке означає "тримати". "Hodl" у світі інвесторів означає купівлю та тримання біткойну та інших криптовалют, зазначає Investopedia.
Чи має Ілон Маск Dogecoin
Якщо вірити твіту Маска від 10 лютого, він інвестував у Dogecoin від імені свого сина X AE A-XII (це ім'я малечі). Але чи правда це, чи черговий жарт, знає лиш сам автор твіту.
Чи варто інвестувати в Dogecoin
Попри любов Ілона Маска до цієї криптовалюти, критики попереджають, що ця бульбашка скоро лопне. Чарльз Хоскінсон, співзасновник Ethereum, каже, що це криптовалюта без оригінальних технологій і без стабільної команди розробників.
За останній рік Dogecoin виріс на 18 000%. За даними CoinMarketCap, ціна криптовалюти 27 квітня на рівні 0,27 долара.
Інші твіти Ілона Маска
- У січні мільярдер в описі до профілю у твітері написав #bitcoin. Всього за кілька хвилин ціна криптовалюти стрибнула на 10%.
- У лютому Маск опублікував фото ракети, а у відповіді на твіт додав "DOGE". Після цього вартість Dogecoin за 15 хвилин виросла на 19%, а за годину – на 76%.
- Через його часті твіти про Dogecoin, у США навіть почали розслідування.
- А от своїм твітом про завищений курс біткойна, Ілон Маск лиш нашкодив собі – акції його компанії Tesla впали.
- 1 квітня Маск не залишився осторонь і пожартував, що відправить Dogecoin на Місяць. Ціна одразу злетіла на 25%.