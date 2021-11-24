У листопаді 2021 року Ілон Маск провів у твітер опитування, в якому запитав у понад 64 мільйонів підписників, чи варто йому продати 10% акцій Tesla вартістю 21 мільярд доларів задля того, щоб заплатити податки. Більшість проголосувала "за".

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Ілон Маск знову продав акції Tesla

Цього разу генеральний директор та засновник Tesla збув934 091 акцію виробника електрокарів. Ці активи оцінили у 1,05 мільярда доларів США. Маск позбувся цінних паперів Tesla після того, як реалізував опціони на придбання 2,15 мільйона активів.

Що таке опціон Це фінансовий інструмент, який надає право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також відомий як опціонний контракт.

Загалом з початку листопада поточного року мільярдер продав 9,2 мільйона акцій виробника електромобілів на суму у 9,9 мільярда доларів. Наприклад:

Ілон Маск збув близько 4,5 мільйона акцій всього за 3 дні. Активи Tesla на закритті торгів у середу коштували 1067,95 долара.Тоді він отримав майже 5 мільярдів доларів;

долара.Тоді він отримав майже доларів; Глава американської компанії реалізував понад 934 тисячі акцій виробника електрокарів на 930 мільйонів доларів, згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США. Перед цим Маск також використав опціони на покупку 2,1 мільйона акцій компанії вартістю 6,24 долара за штуку.

виробника електрокарів на доларів, згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США. Перед цим Маск також використав опціони на покупку 2,1 мільйона акцій компанії вартістю 6,24 долара за штуку. Крім того, компанія Tesla нещодавно продемонструвала найгірший результат за останні 20 місяців на біржі на фоні того, як Маск продає акції виробника електрокарів.

На момент створення цього матеріалу актуальна вартість акцій Tesla коливається на рівні 1109 доларів за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 1,11 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance. Щодо особистих статків Ілона Маск, то Forbes оцінює його капітал у 289,7 мільярда доларів.