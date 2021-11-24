У листопаді 2021 року Ілон Маск провів у твітер опитування, в якому запитав у понад 64 мільйонів підписників, чи варто йому продати 10% акцій Tesla вартістю 21 мільярд доларів задля того, щоб заплатити податки. Більшість проголосувала "за".

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Ілон Маск знову продав акції Tesla

Цього разу генеральний директор та засновник Tesla збув934 091 акцію виробника електрокарів. Ці активи оцінили у 1,05 мільярда доларів США. Маск позбувся цінних паперів Tesla після того, як реалізував опціони на придбання 2,15 мільйона активів.

Що таке опціон

Це фінансовий інструмент, який надає право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також відомий як опціонний контракт.

Загалом з початку листопада поточного року мільярдер продав 9,2 мільйона акцій виробника електромобілів на суму у 9,9 мільярда доларів. Наприклад:

На момент створення цього матеріалу актуальна вартість акцій Tesla коливається на рівні 1109 доларів за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 1,11 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance. Щодо особистих статків Ілона Маск, то Forbes оцінює його капітал у 289,7 мільярда доларів.