В ноябре 2021 года Илон Маск провел в твиттер опрос, в котором спросил более 64 миллионов подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций Tesla стоимостью 21 миллиард долларов для того, чтобы заплатить налоги. Большинство проголосовало "за".

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Илон Маск снова продал акции Tesla

На этот раз генеральный директор и основатель Tesla сбыл 934 091 акцию производителя электрокаров. Эти активы оценили в 1,05 млрд долларов США. Маск избавился от ценных бумаг Tesla после того, как реализовал опционы на приобретение 2,15 миллиона активов.

Что такое опцион Это финансовый инструмент, который дает право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях, определенных на момент заключения такого опциона. Этот инструмент также известен как опционный контракт.

В общей сложности с начала ноября текущего года миллиардер продал 9,2 миллиона акций производителя электромобилей на сумму в 9,9 миллиарда долларов, н апример:

Илон Маск сбыл около 4,5 миллиона акций всего за 3 дня . Активы Tesla на закрытии торгов в среду стоили 1067,95 доллара. Тогда он получил около 5 миллиардов долларов;

. Глава американской компании реализовал более 934 тысяч акций производителя электрокаров на 930 миллионов долларов, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США . До этого Маск также использовал опционы на покупку 2,1 миллиона акций компании стоимостью 6,24 доллара за штуку.

. Кроме того, компания Tesla недавно продемонстрировала самый плохой результат за последние 20 месяцев на бирже на фоне того, как Маск продает акции производителя электрокаров.