Як зріс експорт рідкісних металів з Китаю?

Згідно з опублікованими в середу, 20 серпня, даними Головного митного управління Китаю, експорт з найбільшого у світі постачальника рідкісноземельних магнітів зріс майже на 75% в порівнянні з червнем і склав 5 577 тонн. Це стало найвищим місячним показником з січня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Липневі постачання рідкісних металів з Китаю відповідали очікуванням аналітиків і перевищили торішній рівень за той же місяць на 5,7% коли було експортовано 5 278 тонн.

Відновлення відбулося після того, як Пекін уклав низку угод із США та ЄС про збільшення обсягів постачань і пом'якшення експортного контролю.

Важливо! У квітні Пекін посилив експортний контроль за семи видами рідкісноземельних металів (самарієм, гадолінієм, тербієм, диспрозієм, лютецієм, скандієм та ітрієм). На такий крок у КНР пішла у відповідь на американські мита.

У квітні та травні експорт різко скоротився через затяжний процес видачі ліцензій, перебої в глобальних ланцюжках постачань і вимушене призупинення частини виробничих ліній автовиробниками за межами Китаю через брак рідкісноземельних металів.

Цікаво! За січень-липень 2025 року експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю склав 27 897 тонн. Річне скорочення обсягів знизилося до 15% проти 18,9%, зафіксованих у першій половині року.

Які країни отримують рідкісні метали від Китаю?

Серед напрямків основним ринком збуту для Китаю в липні залишилася Німеччина – 1 116 тонн, що на 46% більше, ніж місяцем раніше.

Постачання в США порівняно з червнем зросли на 75,5% і склали 619 тонн, що на 4,8% вище рівня липня 2024 року.