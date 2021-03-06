Ілон Маск за тиждень збіднів ще на 27 мільярдів доларів

Джерело:Bloomberg
Статки засновника компаній Tesla та SpaseX Ілона Маска продовжуть падати. За тиждень підприємець втратив ще 27 мільярдів доларів.
Все через акції автовиробника, які впали в результаті розпродажу технологічних цінних паперів. Зменшення доходів опустило Ілон Маск на друге місце рейтингу найзаможніших людей світу.
До теми Ілон Маск знову під слідством: причиною можуть бути твіти про криптовалюту
Статки винахідника оцінюють в 156,9 мільярда доларів. Він майже на 20 мільярдів доларів відстає від лідера рейтингу засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.
На зменшення статків мільярдера також впливає й крипторинок. Так, 8 лютого компанія Tesla заявила про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Після цього криптовалюта різко піднялась в ціні, а вже 22 лютого оновила свій історичний максимум та досягнула позначки у 58 тисяч доларів.
Однак після твіту Ілона Маска про те, що ціни на криптовалюту є завищеними, його статки скоротились на 15,2 мільярда доларів.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.