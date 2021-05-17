Ілон Маск відреагував на обвал біткойна: каже, що Tesla його не продавала

У понеділок, 17 травня біткойн обвалився до 3-місячного мінімум, оскільки інвестори подумали, що Tesla могла продати свої біткойни. Проте Ілон Маск це спростував.

Біткойн піднявся до позначки 45 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap після того, як Ілон Маск у своєму твіті спростував продаж біткойна.

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Для уточнення: Tesla не продала жодного біткойна,

– написав Маск.

Раніше криптовалюта обвалилася до рівня в 42 185 доларів, що є найнижчим показником з лютого. Це приблизно на 20 тисяч доларів нижче за рекорд, встановлений у квітні.

Ілон Маск та біткойн