План Маска зазнав краху: хто виграв найдорожчі вибори судді в історії США

Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі, намагався повпливати на вибори до Верховного суду у штаті Вісконсин. Він витратив на підтримку одного з кандидатів десятки мільйонів доларів. Проте його "інвестиція" не окупилася.

Ілон Маск не зміг купити суд у важливому штаті США

На виборах до Верховного суду штату Вісконсин перемогла суддя Сьюзен Кроуфорд, яку підтримували демократи. Зокрема, за її кандидатуру агітував колишній президент США Барак Обама та мільярдер Джордж Сорос. Її головним конкурентом був колишній генеральний прокурор штату Бред Шимель, пише 24 Канал з посиланням на AP.

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Шимель отримав підтримку від чинної влади, як-от Республіканської партії та президента США Дональда Трампа. До того ж він заручився підтримкою найбагатшої людини світу – Ілона Маска. Американський мільярдер і групи, які він підтримував, витратили понад 21 мільйон доларів, щоб перемогти Кроуфорд. Вибори до Верховного суду штату Вісконсин уже назвали найдорожчими виборами судді в історії США.

Важливо! Вибори у Вісконсині та Флориді, де обирають члена Палати представників, – це перші вибори після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Результати місцевих виборів можуть вплинути на баланс сил у США.

Ба більше, Ілон Маск навіть приїхав до Вісконсину за два дні до виборів з особливою метою. Він мав на меті особисто вручити двом виборцям, які голосували за його кандидата, чеки на 1 мільйон доларів. Нагадаємо, що Маск не вперше намагається впливати на вибори у США. Під час президентських виборів у 2024 році мільярдер активно підтримував Дональда Трампа. Маск інвестував у перемогу Трампа на виборах, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

Крім того, Ілон Маск у 2024 році влаштував лотерею для виборців у штатах, які відіграють важливу роль під час кожних президентських виборів. Йдеться про щоденний розіграш 1 мільйона доларів серед виборців.

Раніше очільник компаній Tesla і SpaceX заявляв, що суд Вісконсину в майбутньому може змінити межі виборчих округів, аби прихильники Республіканської партії не могли обирати в них своїх кандидатів. Водночас демократи наголошували, що республіканці вже й так перекроїли округи в штаті на свою користь.