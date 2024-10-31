Що буде з "лотереєю" Ілона Маска серед виборців
Суддя Анджело Фольєтта повідомив, що наразі він призупинить розгляд позову проти американського підприємця та мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Позов проти очільника компаній Tesla та SpaceX подала прокуратура штату Філадельфія. Головна причина – це "лотерея", яку оголосив Ілон Маск під час мітингу на підтримку Дональда Трампа. Йдеться про щоденний розіграш 1 мільйона доларів у ключових штатах США серед людей, які підписали петицію комітету політичних дій America PAC про підтримку свободи слова та права на зброю.
Штати, які можуть вирішити долю виборів у США:
- Арізона;
- Джорджія;
- Пенсильванія;
- Мічиган;
- Невада;
- Вісконсин;
- Північна Кароліна.
Проте суддя Анджело Фольєтта вважає, що спершу потрібно, щоб федеральний суд ухвалив рішення, чи варто брати справу проти Маска до розгляду. Цього рішення не варто очікувати раніше 5 листопада, коли у США й будуть вибори. Тобто мільярдер може продовжувати проводити свою так звану лотерею.